A las 13.19 comenzó en el recinto de la Cámara de Diputados la sesión preparatoria que más expectativa despertó en los últimos tiempos, ante la presencia del presidente Javier Milei, celebrando que su bloque La Libertad Avanza, logró constituirse en la primera minoría al lograr 95 miembros.

El presidente llegó acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y se ubicó en el palco principal de la Cámara baja, acompañados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Luego de ser convocado por el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, el diputado nacional de mayor edad pasó a presidir la sesión. Con 82 años de edad, el radical Gerardo Cipolini tomó ese rol, para convocar a continuación al libertario Pablo Ansaloni a izar la bandera y se entonó el Himno Nacional Argentino.

A continuación, se pasó a la elección del presidente provisional para tomar juramento a los legisladores nacionales, cosa que hizo Gabriel Bornoroni, quien sugirió que continuara al frente de la sesión el chaqueño Cipolini, tras lo cual se iniciaron las juras de legisladores.

Fue una sesión en la que la diputada Lilia Lemoine cobró protagonismo por diversos cruces con diputados de la izquierda y del peronismo que juraron en sus bancas.

Juan Pablo Luque formula su juramento como Diputado Nacional

Juraron los diputados por Chubut

Los legisladores pasaron por órden alfabético de sus provincias y nucleados según la fórmula reglamentaria de jura (son cuatro en total). A su turno, lo hicieron los diputados electos Juan Pablo Luque y Maira Frias quienes compartieron la Fórmula N° 2 de Juramento.

Tras la lectura del juramento por parte del presidente de la Sesión, Gerardo Cipolini, ambos legisladores dijeron su “Sí Juro” sin ninguna otra acotación y quedaron así en condiciones de su asumir su banca a partir del 10 de diciembre.