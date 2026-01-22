Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El encuentro entre el intendente de Comdoro Rivadavia, Othar Macharashvili; el viceintendente, Maximiliano Sampaoli y el diputado nacional Juan Pablo Luque se reunieron en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia ante la emergencia geológica que transita aquella ciudad.

El encuentro fue propicio para analizar la situación que atraviesa la ciudad luego del desplazamiento del Cerro Hermitte, el cual generó cientos de evacuaciones entre vecinos de los barrios Sismográfica, Marquesado, Los Tilos y Médanos.

Comité de Emergencia

El intendente repasó las medidas adoptadas desde el Municipio apenas comenzaron los primeros movimientos de suelo en kilómetro 3. “Con el Comité de Emergencia nos pusimos desde el principio a disposición de los vecinos y tratamos de mitigar las preocupaciones que sintieron en un primer momento”, dijo Othar.

Luego, resaltó las tareas de los secretarios municipales que intervinieron en la situación, los que colaboraron en la contención material y sanitaria, sobre todo luego de que se produjera el desplazamiento mayor, en la madrugada del domingo.

Recordó que “la prioridad es la vida de los vecinos”, valorando que no hubiera que lamentar nada en tal sentido, resaltando a continuación el orden en que se desarrollaba la evacuación, en conjunto con otras Fuerzas, como la Policía provincial y el Ejército Argentino.

“Una vez más, estamos demostrando que solo la unidad hará posible que superemos esta situación y recuperemos todos, la calidad de vida que nos merecemos”, dijo Macharashvili, atento también a cómo transcurre la cotidianeidad de las familias en los albergues donde permanecen aquellos a los que se les busca, en paralelo, un hogar definitivo.

“Ayer recorrí el albergue municipal y el dispositivo en Saavedra. Traté de llevar una voz de alivio y tranquilidad de que todo tendrá solución. Así nos lo propusimos desde la gestión y confío en mi equipo”, añadió.

Juan Pablo Luque, diputado nacional por Chubut (Unión por la Patria).

Congreso de la Nación

Luque, por su parte, se puso a disposición de las autoridades Municipales y en ese marco explicó en detalle el proyecto que presentó en el Congreso Nacional buscando llevar ayuda a los ciudadanos de la ciudad que sufren las consecuencias de la catástrofe natural.

En caso de declarar “zona de emergencia social, geológica, habitacional y urbanística en las zonas de Comodoro afectadas por el desplazamiento de la ladera sur del Cerro Hermitte”, habría un refuerzo en las prestaciones sociales que brinda la Nación, como así también un incremento en las jubilaciones y pensiones para los damnificados. Además, se suspendería el cobro de servicios públicos.