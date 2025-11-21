Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El hallazgo de un cuerpo en las costas de Santa Cruz encendió nuevamente la expectativa por el destino de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, los jubilados de Comodoro Rivadavia desaparecidos desde el 11 de octubre. A 40 días de su paradero desconocido, la investigación parecía haber entrado en una meseta, hasta que un pescador dio aviso del hallazgo de restos humanos sobre la línea costera este jueves. Sin embargo, el alivio esperado por sus familiares volvió a transformarse en incertidumbre.

Las pericias forenses confirmaron que el cuerpo no pertenece a ninguno de los dos adultos mayores buscados en Chubut, sino a

Sergio Gabriel Schlieter Barria tenía 32 años de edad. FOTO: EL SUREÑO

, un hombre de 32 años desaparecido en Cabo Domingo, Tierra del Fuego, a principios de noviembre. Así lo informó el ministro de Seguridad y Justicia chubutense, Héctor Iturrioz.

Según pudo saber La Opinión Austral, el joven había dejado su hogar el 1 de noviembre sin volver a tener contacto con su familia. Su desaparición movilizó a allegados, que realizaron intensa difusión en redes sociales y medios locales, incluso con entrevistas en las que su hermana había revelado que Sergio se encontraba atravesando un período de depresión y una “condición mental” que lo mantenía vulnerable.

La identificación del cuerpo fue un desafío para Policía Científica, debido al grado de deterioro que presentaban los restos tras semanas en el mar. Finalmente, un tatuaje y la comprobación dactilar permitieron confirmar la identidad. Con esto, una familia fue notificada, aunque otra continúa a la espera.

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, desaparecidos. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

En paralelo, la investigación por Kreder y Morales no se detiene. Aun cuando los protocolos establecen un máximo de 15 días para los operativos de rastrillaje, el Ministerio de Seguridad de Chubut mantuvo activos los procedimientos ante la relevancia pública del caso. Equipos especializados recorren terrenos costeros y sectores agrestes con drones, cuatriciclos y móviles 4×4, acompañados por bomberos y personal técnico del Conicet y de Fauna provincial.