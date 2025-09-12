Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia volverá a competir en el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26, luego de gestionar con éxito la licencia deportiva. El club, que viene de levantar el título en el Torneo Apertura de la Liga local, busca dar un nuevo paso hacia el ansiado ascenso al Federal A.

La confirmación se da tras dejar atrás la sanción aplicada por el Consejo Federal de AFA, que lo marginó de la última edición por los incidentes ocurridos en la final frente a Costa Brava de General Pico. Ahora, el Azurro será uno de los representantes de la Liga de Fútbol de Comodoro junto a Jorge Newbery.

El cuerpo técnico conformado por Nicolás Segura y Andrés Silvera ya trabaja en el armado del plantel. Mientras el defensor Franco Flores emigró a Guaraní Antonio Franco de Misiones, se sumaron dos refuerzos importantes: Ciro Vidal, volante ofensivo proveniente de Defensa y Justicia, y Román Ivanoff, defensor con pasado en Huracán de Comodoro y en el Lokomotiv Plovdiv de Bulgaria.

El Consejo Federal analiza dos fechas probables para el inicio del certamen: 12 de octubre o 2 de noviembre, esta última con mayores chances por la cercanía de las elecciones legislativas. El formato se mantendrá sin cambios: fase de grupos regionalizada, playoffs decisivos y cuatro ascensos al Federal A.