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La Justicia de Chubut autorizó a la exministra de Desarrollo Social, Leticia Huichaqueo, a comenzar un régimen de salidas transitorias mientras continúa cumpliendo la condena impuesta en la causa conocida como la “emergencia climática en Comodoro Rivadavia”, expediente que investigó maniobras irregulares cometidas por funcionarios provinciales.

La Justicia autorizó a la exministra de Desarrollo Social de Chubut a iniciar un régimen de salidas transitorias progresivas todos los domingos.

La medida comenzará a regir el próximo domingo y establece que Huichaqueo podrá salir de su domicilio de Gaiman, donde permanece bajo arresto domiciliario, durante seis horas todos los domingos, sin custodia policial. Se trata de un esquema progresivo de reinserción dispuesto en el marco de la ejecución de la pena.

La resolución también determina que la Policía realizará un único control diario en el domicilio para constatar su permanencia y reducir el riesgo de fuga.

En cuanto a los traslados por motivos médicos, la jueza dispuso que los viajes fuera de Gaiman continúen realizándose en un móvil policial, con la menor cantidad posible de efectivos, a fin de no afectar las tareas de prevención del delito. En cambio, los desplazamientos dentro de la localidad podrán efectuarse en vehículos particulares de familiares.

Cumplió la mitad de la condena

Huichaqueo alcanzó la mitad de la condena en diciembre de 2025, período que transcurrió mayormente bajo la modalidad de arresto domiciliario debido a problemas de salud acreditados durante el proceso de ejecución de la pena.

De acuerdo con lo resuelto por la Justicia, la exfuncionaria quedará en condiciones de solicitar la libertad condicional en septiembre de este año, instancia en la que continuará su condena bajo las condiciones que establezca el tribunal hasta completar la totalidad de la pena.

La exfuncionaria podría acceder a la libertad condicional en septiembre.

La resolución judicial

La decisión fue adoptada por la jueza de ejecución Karina Breckle, tras un pedido presentado por la defensora particular Lorena Elisiancín.

Durante el trámite intervino la funcionaria de Fiscalía Analía Acuña, en representación del Ministerio Público Fiscal de Chubut, organismo que llevó adelante la investigación y la acusación que culminó con la condena de la exministra.

La resolución forma parte del régimen previsto por la legislación para personas condenadas que cumplen con los requisitos legales durante la etapa de ejecución de la pena y fue informada por el Área de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal de Chubut.