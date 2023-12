Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH) expresó su rechazo al posible ingreso al puerto de Rawson de una empresa de estibajes, cuyo titular tiene una condena penal por abuso de menores. La entidad empresarial considera que se trata de un hecho grave que atenta contra la seguridad y la dignidad de la familia pesquera y de la sociedad en general.

Según el comunicado difundido por la CAFACH, el prestador de servicios portuarios condenado por la Justicia por el delito de abuso sexual de menores pretende ingresar al puerto de Rawson con una empresa de estibajes, la cual no ha sido habilitada por la autoridad de aplicación. La cámara empresarial sostiene que no se le debe otorgar dicha habilitación y que no permitirá que empresas vinculadas a esa persona participen en la actividad portuaria local.

La CAFACH afirmó que dentro de su familia pesquera no tolerará que un individuo con condena firme por parte de la Justicia por tan aberrantes hechos tenga injerencia en el sector. Asimismo, insta a la Justicia a que expida una rápida resolución sobre la situación del condenado que permita que la sociedad y el ámbito portuario local sean un espacio seguro mediante la ejecución de la pena que le corresponde.

“Dentro de nuestra familia pesquera no vamos a permitir que un individuo, con condena firme por parte de la Justicia como consecuencia de tan aberrantes hechos, tenga participación en la actividad portuaria local. Comprendemos ahora, la negación de la autoridad de aplicación de habilitar esa empresa de servicios de estibaje”, manifestaron en un comunicado.

Asimismo, le solicitan “A la Justicia a que expida una rápida resolución sobre su situación que permita que nuestra sociedad y el ámbito portuario local sean un espacio seguro mediante la ejecución de la condena que le corresponde al involucrado”.

El comunicado de la CAFACH lleva el lema “Con los nenes no”, en alusión al repudio que genera el abuso de menores y la necesidad de proteger a los niños y niñas de cualquier forma de violencia. La flota amarilla de Chubut se suma así al reclamo de justicia y de prevención de este tipo de delitos que afectan a los derechos humanos más fundamentales.