Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La desaparición de José Millatureo, de 78 años, había generado enorme preocupación en Río Gallegos desde la tarde del domingo. El hombre, que padece demencia senil, se había ausentado de su hogar en la zona de las 52 Viviendas, detrás de un reconocido supermercado en la Autovía, alrededor de las 17 horas y desde entonces nada se sabía de él.

Una vez que se conoció que el vecino se encontraba bien de salud y que toda la comunidad sintió un alivio, se pudo saber la historia del hombre que fue encontrado en la mañana del lunes, a través de Melani Cárdenas, una familiar.

En declaraciones a La Opinión Austral, ella comenzó diciendo que José “pasó muchísimo frío. Está muy desorientado, lo tienen con sueros, pero bien. Fue encontrado en el descampado que está detrás de la laguna Órtiz y la cancha de Independiente” indicando que, ella junto a su familia, viven en el barrio 108 Viviendas, detrás de la sucursal de una conocida cadena de supermercados de bandera francesa. “Caminó demasiado” acotó.

José es de Puerto Deseado, es el hermano de la abuela fallecida de Melani. “Hace más de 14 años que no sabíamos nada de él, hasta lo habíamos dado por fallecido pero en el 2024, mi tío apareció. Desde ese entonces, fue y vino un par de veces. Hasta que su amigo se comunicó con mi mamá para contarle que mi tío había regalado todas sus cosas y que le habían quitado su casita. Desde ese momento mi mamá lo ha dejado acá en casa con nosotros. En enero estuvo una semana enojado porque se quería ir, diciendo que lo teníamos preso y un montón de cosas más. Mi mamá logró comunicarse con las otras hermanas de mi tío, por lo cual él fue llevado hasta chile. Las hermanas de allá, no querían estar con él, le robaron su plata y lo mandaron de vuelta a Río Gallegos” comentó Melani sobre el periplo que ha vivido José en el último tiempo, incluyendo una desaparición previa en Comodoro Rivadavia.

José sufre una enfermedad que avanza día a día, por ello tiene episodios de ira contra quienes lo cuidan, incluso a tenido episodios en los que quiso irse caminando a Chile. “Decidimos que pase lo que pase, él se queda en casa, hasta su último suspiro” expresó Melani sobre la decisión de la familia de contener el vecino que, durante las últimas horas, provocó una alerta en Río Gallegos pero que, gracias al trabajo de la Policía, de la familia y de la comunidad toda, tuvo un final aliviador.