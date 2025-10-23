Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Libertad Avanza realizó este miércoles su cierre de campaña en Comodoro Rivadavia, con un salón colmado de afiliados, simpatizantes y vecinos de toda la provincia de Chubut. La candidata a diputada nacional Maira Frías lideró el evento, acompañada por Julián Moreira, Silvina Florentino, Leandro Ruata y el diputado nacional César Treffinger.

Durante su discurso, Frías agradeció el apoyo del electorado chubutense y criticó duramente al kirchnerismo y a los dirigentes locales vinculados con la gestión anterior: “Juan Pablo Luque es parte de lo mismo de siempre… Son los que prometieron progreso y dejaron crisis, deuda y pobreza. Esta vez no podemos volver atrás”, afirmó.

La candidata también resaltó los avances del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, subrayando la transparencia y la búsqueda de un cambio real: “Estamos haciendo un esfuerzo enorme, pero con esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentimos que hay un rumbo. Tenemos un gobierno que no miente, no transa, no hace política con nuestra plata.”

Por su parte, Treffinger destacó la construcción territorial de La Libertad Avanza en la provincia y la importancia de mantener un Congreso alineado con el proyecto de gobierno nacional: “Hace menos de un año, el 59% de los chubutenses votamos por Javier Milei. Esta elección es la oportunidad de sostener y profundizar ese camino”, señaló.