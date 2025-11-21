Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Brenda Barattini, la arquitecta condenada en 2019 a 13 años de prisión por mutilar los genitales de su amante durante un encuentro íntimo en Córdoba, recibió este mes el beneficio de la libertad condicional. La decisión fue tomada por el Juzgado de Ejecución tras evaluar informes técnicos favorables y el avance educativo y laboral que la mujer desarrolló durante su encarcelamiento en el penal de Bouwer.

La resolución habilita a Barattini a regresar a Comodoro Rivadavia, su ciudad natal, donde fijó domicilio para continuar con el proceso de reinserción social, bajo supervisión activa del sistema judicial. El juez de Ejecución, Facundo Moyano Centeno, sostuvo la medida luego de una audiencia en Tribunales 2, donde se revisaron los criterios de conducta, capacitación y cumplimiento de etapas del tratamiento penitenciario.

Un caso que conmocionó a Córdoba

La arquitecta fue sentenciada en septiembre de 2019 por el delito de tentativa de homicidio. La Justicia determinó que el ataque ocurrió el 25 de noviembre de 2017 en un departamento de Nueva Córdoba, cuando la víctima permanecía con los ojos vendados y Barattini utilizó una tijera de podar que había ocultado previamente.

El hombre logró escapar del departamento y recibió ayuda inmediata de una vecina, cuya intervención evitó una hemorragia letal. La investigación incorporó evidencia electrónica, anotaciones y elementos secuestrados en la vivienda, que para los fiscales demostraban una planificación del ataque. La versión de un posible abuso, expuesta inicialmente por la acusada, fue descartada durante el juicio.

Por qué accedió a la libertad condicional

Aunque la pena total vence el 25 de noviembre de 2030, Barattini podía solicitar la libertad condicional desde noviembre de 2026. Sin embargo, el beneficio llegó casi un año antes de lo previsto, debido a la reducción computada por cursos, estudios universitarios y capacitaciones completadas en el penal. Estas actividades equivalieron a diez meses y tres días descontados de la pena.

El tribunal entendió que la mujer alcanzó los parámetros de reinserción establecidos por la normativa penitenciaria, sin registrar sanciones disciplinarias que impidieran evaluar su pedido favorablemente.

Deberá cumplir estrictas condiciones hasta 2030 y no podrá acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima.

Las condiciones estrictas para mantener el beneficio

El otorgamiento de la libertad condicional está sujeto a obligaciones que Barattini deberá cumplir hasta el vencimiento definitivo de la pena en 2030. Entre las principales medidas dispuestas por el Juzgado de Ejecución figuran:

Establecer domicilio permanente en Comodoro Rivadavia, donde reside su familia.

Someterse a tratamiento psicológico ambulatorio.

Presentarse mensualmente ante la Agencia de Supervisión (patronato del liberado) de la ciudad.

Mantener una restricción perimetral de 1.000 metros respecto de cualquier lugar donde pueda encontrarse la víctima.

El tribunal advirtió que cualquier incumplimiento podría derivar en la revocación del beneficio y su inmediato regreso al penal para completar la condena.

Un regreso a Comodoro bajo control judicial

Con el traslado a su ciudad natal autorizado, Barattini inicia una nueva etapa bajo vigilancia estricta. Su comportamiento en libertad condicional será evaluado de forma permanente, en un caso que continúa generando atención pública por la gravedad del ataque, el impacto mediático y las particularidades del proceso judicial.