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Las personas interesadas pueden acceder a un formulario online disponible en la web oficial de la Legislatura. A través de este espacio, se podrán enviar comentarios, sugerencias y observaciones sobre el contenido del proyecto. Además, en el mismo sitio se encuentra el texto completo de la iniciativa para su consulta.

Desde el ámbito legislativo señalaron que esta herramienta apunta a fortalecer la transparencia y ampliar el acceso a la información pública, permitiendo que ciudadanos, instituciones y especialistas contribuyan al debate con sus opiniones.

Reuniones

En paralelo, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia convocó a dos reuniones informativas que se realizarán el lunes 30 de marzo y el miércoles 8 de abril, ambas a las 10 de la mañana. Los encuentros tendrán lugar en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía” y serán transmitidos en vivo a través de las redes sociales oficiales.

Las jornadas estarán encabezadas por el vicegobernador Gustavo Menna y la diputada María Andrea Aguilera, y contarán con la participación de representantes del Ministerio Público Fiscal, la Defensa Pública, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Seguridad y Justicia, y la Policía del Chubut.

Las reuniones serán la semana que viene. Serán transmitida por redes sociales.

Análisis

Las opiniones recolectadas a través del formulario serán incorporadas al proceso de análisis legislativo y evaluadas por la comisión correspondiente, como parte del tratamiento institucional del proyecto.

Herramienta

Las reuniones informativas forman parte de los mecanismos contemplados en el reglamento interno de la Legislatura y tienen como objetivo recoger la mirada de la ciudadanía y de distintos actores sociales sobre temas de interés público.

En lo que va de la actual gestión, ya se llevaron adelante cerca de 20 encuentros de este tipo, vinculados a iniciativas como la reforma del Código Procesal Penal, el Código Electoral provincial, la regulación del cannabis medicinal, el uso de nuevas tecnologías en investigaciones judiciales y la protección de los derechos de las personas mayores.