Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo de rutina terminó con un detenido de relevancia judicial y volvió a poner en evidencia el alcance de los controles interprovinciales que se intensifican durante la temporada estival. Este martes por la tarde, un hombre de 45 años que era intensamente buscado por la Justicia Federal de Santa Cruz fue detenido en Puerto Madryn, Chubut, cuando intentaba ingresar a la ciudad a bordo de un vehículo particular.

Según pudo saber La Opinión Austral a través de fuentes consultados y lo consignado por medios de la hermana provincia, el procedimiento se registró alrededor de las 18.30 horas en el puesto policial Acceso Sur N.º 211, uno de los puntos estratégicos de control montados por la Policía del Chubut en el marco del programa “Verano Seguro”, un esquema preventivo que se despliega con mayor rigor durante los meses de mayor circulación turística y movimiento vehicular. Allí, efectivos policiales detuvieron la marcha de una Dodge Journey para realizar un control vehicular e identificación de personas, una práctica habitual pero clave para la detección de situaciones irregulares.

Al verificar la identidad del conductor a través de los sistemas informáticos oficiales, los agentes constataron que sobre el hombre pesaba un pedido de captura vigente emitido por el Tribunal Federal de Santa Cruz. La alerta judicial activó de inmediato el protocolo correspondiente y el sujeto fue aprehendido en el lugar, sin que se registraran incidentes, y trasladado a una dependencia policial de Puerto Madryn.

Desde la fuerza de seguridad chubutense se informó que el detenido quedó a disposición de la Justicia Federal y permanecerá alojado hasta la realización de la audiencia de control de detención, instancia en la que se definirá su situación procesal y los pasos a seguir, conforme a los protocolos legales vigentes. Por el momento, no trascendieron detalles sobre la causa que motivó el pedido de captura, aunque se confirmó que se trata de un requerimiento activo y plenamente válido emitido desde Santa Cruz.

El operativo se desarrolló con normalidad y sin afectar el tránsito en el acceso sur, uno de los corredores más transitados de la ciudad. Para las autoridades, el resultado refuerza la eficacia del programa Verano Seguro y la necesidad de sostener estos dispositivos a lo largo de toda la temporada.