En la primera reunión ordinaria del Ente Patagónico del Deporte (EPADE), realizada en Ciudad de Buenos Aires, se confirmaron fechas y sedes de los Juegos Epade, Para Epade y de la Integración Patagónica 2026.

En el encuentro, que se desarrolló entre el jueves y el viernes en la Casa de Neuquén, quedó establecido que los Juegos de la Integración Patagónica y Para EPADE se disputarán del 13 al 24 de abril en Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz, con competencias en distintas ciudades y disciplinas convencionales y adaptadas.

En tanto que los Juegos EPADE se desarrollarán del 11 al 23 de mayo en las provincias de Neuquén, La Pampa y Río Negro.

Durante las jornadas de trabajo, se confirmó que el calendario se dividirá en dos grandes bloques: en abril se disputarán los Juegos de la Integración Patagónica y los Juegos Para EPADE en Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz; mientras que en mayo será el turno de los Juegos EPADE, con sedes compartidas entre La Pampa, Río Negro y Neuquén.

La actividad competitiva del 2026 abrirá en la provincia de Chubut, entre el 13 y el 17 de abril. La ciudad de Rawson albergará el básquet 3×3 en silla de ruedas y boccia (Para Epade); Comodoro Rivadavia será el escenario para el atletismo y la natación PCD (Para Epade); y Rada Tilly recibirá al beach vóley, correspondiente a los Juegos de la Integración Patagónica (JIP).

La actividad continuará del 20 al 24 de abril. En Tierra del Fuego, la ciudad de Río Grande será sede de levantamiento olímpico, tiro con arco (convencional y PCD) y tenis de mesa (convencional y PCD) en tanto que Ushuaia recibirá al bádminton en ambas modalidades. Simultáneamente, en la provincia de Santa Cruz, Caleta Olivia albergará las competencias de lucha y taekwondo, mientras que Río Gallegos será sede escalada, gimnasia artística y tenis.

El segundo tramo de competencias correspondiente a los Juegos EPADE se desarrollará en mayo. Del 11 al 15, la ciudad de Neuquén será sede de las pruebas de natación. Posteriormente, entre el 17 y el 23 de mayo, la capital neuquina recibirá al handball y al atletismo en tanto que en la mismas fechas, La Pampa y Río Negro completarán el cronograma de deportes. Santa Rosa será la anfitriona de las competencias de judo, ciclismo y vóley mientras que en Viedma se disputarán los partidos de fútbol y básquet.