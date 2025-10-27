Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El panorama político en la Patagonia se reconfiguró tras las elecciones, y uno de los protagonistas de la contienda más reñida es Juan Pablo Luque, el flamante diputado nacional electo por la provincia de Chubut. En diálogo exclusivo con Radio del Mar, Luque, quien asumirá su banca en diciembre, no solo celebró lo que considera una “muy pero muy buena elección”, sino que también arrojó munición pesada contra la dirigencia local y nacional, denunciando una campaña brutal en su contra y señalando la imperiosa necesidad de reconstrucción interna de su fuerza política de cara a 2027.

La victoria de Luque, aunque ajustada, se enmarcó en un contexto de profunda dificultad para el peronismo chubutense. El propio diputado recordó que, cuando este proyecto comenzó hace apenas cuatro meses, “todos los analistas y medios de comunicación se reían del peronismo y de las pocas posibilidades que tenía de poder estar competitivo en una elección de medio término”.

Luque relató con contundencia la magnitud de la ofensiva que debió enfrentar. La lista peronista no solo luchó contra el Gobierno Nacional -y todo lo que implica en términos de estructura-, y contra el fenómeno de Javier Milei y La Libertad Avanza

El tercer y más virulento adversario fue la estructura provincial, que desplegó “la campaña más obscena, más asquerosa, más oscura de la historia de la provincia”.

El eje de esta campaña, según Luque, fue el intento de desprestigio personal, con gastos de “miles de millones de pesos en redes sociales para tratar de desprestigiar mi persona”. Utilizando “las mentiras y falsedades más atroces que uno se puede imaginar,” el sector opositor habría llegado incluso a “utilizando incluso algún sector judicial para poder inventarnos causas judiciales”. Pese a este escenario “terminamos debatiendo si ganamos o perdimos por 100 votos”, lo cual refleja la resiliencia del sector que lo acompañó.

La campaña

El diputado electo resaltó el recorrido por los pueblos más pequeños, “en donde hace mucho nadie los escucha”, y donde las necesidades básicas son patentes: “te reclaman que falta un enfermero, que falta un médico, que falta un docente en la escuela, que la escuela se caen a pedazos“. Esta conexión se tradujo en resultados concretos, ya que su espacio ganó “todo el interior de la provincia, ganamos en toda la cordillera, ganamos en Esquel, ganamos muy bien en Comodoro, e ganamos en muchos lugares de la zona sur”.

El voto dividido

A pesar del logro de obtener una banca en el Congreso de la Nación, Luque fue crítico con algunos sectores internos de su propia fuerza. El nuevo legislador señaló la falta de acompañamiento en su propia ciudad, Comodoro Rivadavia, cuyo intendente “no trabajó y se llamó a silencio y se corrió completamente de esta elección”. Luque interpretó esta inacción como una señal política, notando que el intendente de Comodoro está “más cerca de del gobernador (Ignacio) Torres y Ana Clara Romero“.

“El voto del peronismo si está unido nuevamente, genera un potencial que no lo genera otra fuerza política”.

La agenda

Poniendo el eje en la gestión, Luque confirmó que responderá positivamente a la convocatoria del gobernador Torres para “armar agenda en conjunto para la provincia del Chubut“. En un gesto de madurez política, el diputado electo manifestó su convicción de que las peleas entre dirigentes terminan perjudicando a la gente: “Cuando los políticos se pelean, en el medio queda la gente y no le solucionamos ningún problema a la gente cuando estamos peleados”.

El interés del futuro legislador no pasa por las cuestiones personales, sino por los grandes problemas que aquejan a la provincia, especialmente en la Cuenca del Golfo San Jorge. Luque enumeró sus principales preocupaciones, destacando la necesidad de frenar “esta sangría de desocupación que tenemos en Comodoro” y la urgencia de “defender y no entregar los recursos de YPF como los estamos entregando”.