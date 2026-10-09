Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una empresa que ofrecía servicios turísticos desde un local de la calle San Martín, en el centro de Comodoro Rivadavia, recibió reclamos de más de 50 personas. Los usuarios señalaron que pagaron total o parcialmente por viajes, alojamiento y otras prestaciones que no se habrían concretado como habían sido pactadas.

La Asociación Patagónica de Agencias de Viajes y Turismo (APAVYT) difundió un comunicado este viernes y advirtió que NUBI AUSTRAL no figuraba en el Registro Nacional de Agencias de Viajes ni tenía habilitación comercial municipal. También aclaró que la firma no forma parte de la entidad ni mantiene un vínculo institucional con ella.

Según los reclamos recibidos, algunas personas habrían tenido dificultades para obtener respuestas de la empresa y recuperar el dinero abonado. La asociación señaló que, de comprobarse los incumplimientos, podrían generarse perjuicios económicos para los consumidores y afectar la confianza en el sector turístico.

APAVYT indicó que su comunicado busca poner la situación en conocimiento de las autoridades y aclaró que no determina responsabilidades. La investigación deberá establecer cuántas personas fueron afectadas, qué servicios se ofrecieron y si hubo incumplimientos o delitos. La entidad recomendó verificar la inscripción y habilitación de las agencias antes de contratar o realizar pagos