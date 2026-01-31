Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno del Chubut continúa reforzando el amplio operativo de combate del incendio en el Parque Nacional Los Alerces, que inició el 9 de diciembre.

Del operativo participan más de 500 personas, entre brigadistas, bomberos voluntarios, personal técnico y de apoyo logístico, sumado a 20 medios aéreos y numerosas camionetas equipadas, además de autobombas, topadoras, motoniveladoras y cargadoras para efectuar los distintos trabajos tendientes a controlar los distintos focos ígneos que afectan a la zona.

En ese sentido, el Comando Unificado de Emergencia, conformado a tal fin para llevar adelante los trabajos junto a personal del Parque Nacional Los Alerces, informó durante las últimas horas que en el sector comprendido por Villa Lago Rivadavia–Lago Rivadavia son 16.765 las hectáreas de bosque nativo, arbustal/matorral y pastizal afectadas hasta el momento.

De acuerdo al último informe en el Parque Nacional Los Alerces trabajan más de 230 personas, mientras que en jurisdicción provincial lo hacen más de 280 efectivos.

Durante este viernes, el personal se distribuyó en distintos sectores. En el sector de los Murmullos, las tareas se concentraron en la consolidación de fajas con herramientas manuales, y atendiendo los focos secundarios dispersos en el lugar; mientras que en la zona de la Villa Lago Rivadavia, el personal de Protección Ciudadana trabajó sobre puntos calientes y reforzando líneas cortafuegos con herramientas manuales y tareas de enfriamiento con equipos de agua. Luego, este mismo personal se trasladó al pinar de Geréz para contención de puntos calientes y repaso de líneas cortafuegos.

También realizaron enfriamientos de estas líneas con equipos de agua. En el sector de La Momia, el personal construyó líneas cortafuegos y finalizó con el anclaje de las mismas. Los trabajos se efectuaron con herramientas manuales y equipos de agua. De la misma manera trabajaron sobre un foco secundario importante en el lugar, con herramientas manuales y equipos de agua.

En los sectores de Marchand, Simón y Piedras Bayas se efectuaron trabajos de líneas cortafuegos con apoyo de la topadora sobre el perímetro del incendio (flanco izquierdo). Al finalizar la jornada, varios focos tuvieron una reactivación importante, generando focos secundarios, por lo que el personal afectado trabajó sobre estos focos secundarios, construyendo líneas con herramientas manuales y equipos de agua.

Los medios aéreos trabajaron a requerimiento del personal en los distintos sectores.

Asimismo en el combate de las llamas actúa personal de Cholila, Río Pico, Trevelin, Lago Rosario, Esquel, Corcovado, El Bolsón, El Hoyo, Sarmiento, Rada Tilly y de las provincias de Santa Cruz, San Juan, Córdoba y San Luis, entre otros puntos de todo el país.