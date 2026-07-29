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La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, expresa su más enérgico repudio y rechazo institucional ante las declaraciones del secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA),

, quien utilizó el término “autismo” de manera peyorativa para calificar a los empleados municipales.

“Es inadmisible que un dirigente apunte a descalificar mediante estigmas que insultan la sensibilidad de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), de sus familias y de las instituciones que día a día promueven la inclusión en nuestra comunidad”, señaló el Municipio.

“Ningún conflicto ni reclamo sindical justifica el recurso del agravio, la falta de empatía y la utilización irresponsable del lenguaje. La representación de los trabajadores exige madurez, mesura y altura en el debate, por lo que instamos a los referentes gremiales a conducirse con el respeto y la responsabilidad social que la ciudadanía de Comodoro Rivadavia merece”, se agregó.

Qué dijo

Durante la manifestación de la UTA realizada este miércoles, el referente gremial responsabilizó al Municipio y a los concejales por el conflicto del transporte. Al criticar la postura de los funcionarios ante los medios locales, el dirigente expresó según registró Diario Crónica: “El Municipio no habla. Autismo, parece que tenemos autismo arriba y abajo”.

Las afirmaciones del dirigente generaron un inmediato rechazo, dado que utilizó el término de forma peyorativa para descalificar a los trabajadores municipales en medio de una protesta que afectó el servicio de transporte público en la ciudad.

EN ESTA NOTA Comodoro Rivadavia Juan Carlos Cossio UTA

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