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La causa judicial por el choque frontal ocurrido el pasado 20 de marzo en el kilómetro 1685 de la Ruta Nacional N° 3, en cercanías de Garayalde, sumó en las últimas horas un nuevo desenlace trágico. Se confirmó el fallecimiento de Fabiola Alonso, quien permanecía internada en estado crítico tras el siniestro.

La mujer había sufrido múltiples lesiones de gravedad en el abdomen, el tórax y el cerebro, y días atrás había sido derivada desde el Hospital Regional hacia Córdoba, su ciudad de origen, para continuar con un tratamiento de mayor complejidad. A pesar de los esfuerzos médicos, este viernes se conoció la noticia de su muerte.

Cuatro víctimas fatales

El accidente ya había dejado un saldo devastador con la muerte de tres integrantes de una misma familia: Leandro Bría, su hermana Bárbara y su madre, Elvira Morando, quienes viajaban hacia Comodoro Rivadavia para participar de un evento familiar.

Con el fallecimiento de Alonso, el número de víctimas fatales asciende a cuatro, profundizando el impacto del siniestro en ambas familias.

Cómo fue el choque

El hecho involucró a una Ford EcoSport, en la que se trasladaba la familia Bría, y una Toyota Hilux, conducida por el esposo de Alonso. El hombre sufrió heridas leves y, tras haber sido demorado de manera preventiva, recuperó la libertad.

La investigación judicial continúa en curso para determinar las responsabilidades en el choque.

La investigación judicial continúa en curso para determinar las responsabilidades en el choque.

El estado de salud de Nacho, el único sobreviviente

Nacho, de 11 años, es el único sobreviviente del trágico episodio. En las últimas horas fue sometido a una intervención quirúrgica para rehacer la cirugía de su fémur.

Según relató su tía, Lu Bría, el primer día postoperatorio estuvo marcado por el dolor y la incomodidad. “Dormimos pocas horas. Mucho dolor, mucha incomodidad sentía”, contó, y explicó que los médicos ajustan la dosis de morfina junto con otros medicamentos.

A pesar de la situación, el menor logró distraerse durante algunos momentos. “Ahora reposo y maratón de Naruto para que se quede quieto porque ya está harto de estar en cama sin poder moverse bien”, agregó.

La recuperación será lenta y demandará cuidados constantes. “Hoy es el primer día post cirugía, así que no va a ser fácil. Mucha paciencia y mucho amor”, expresó.

Cuestionamientos de la familia

En medio del dolor, Augusto Bría, familiar de las víctimas, cuestionó la actitud del conductor de la Hilux. “Nunca llamó para pedir disculpas ni para saber si necesitábamos algo”, manifestó, y lo señaló como “responsable” de la tragedia.

Además, aseguró que, según testigos, tras el impacto el hombre se mostró más preocupado por los objetos materiales que llevaba en el vehículo que por la gravedad del hecho.

Mientras avanza la investigación, la tragedia en la Ruta 3 suma una cuarta víctima fatal y deja una profunda marca en las familias afectadas.