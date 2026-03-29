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Un trágico accidente náutico aconteció en el Lago Epuyén, provincia de Chubut, el sábado alrededor de las 14:30. Dos veleros se dieron vuelta a causa de los fuertes vientos y el oleaje.

De los cinco tripulantes a bordo, cuatro lograron salir del lago por sus propios medios y pidieron ayuda en una residencia cercana al lago. Sin embargo, uno de ellos no pudo ser localizado por el resto de la tripulación, lo que obligó a las autoridades locales a activar un operativo de búsqueda.

Fue entonces que el Subcomisario junto a Protección Civil, Pesca y autoridades vinculadas a la actividad náuticas salieron en busca de la persona desaparecida, hasta que en el rastrillaje en la zona de costa del Cerro Pirque hallaron a una persona en posición boca abajo sin signos vitales.

Tras el rescate, se identificó a la víctima como Gabriel Pitzel, de 47 años, domiciliado en Lago Puelo. Por su parte, los sobrevivientes fueron asistidos por el personal de salud, ya que presentaron signos avanzados de hipotermia debido a las bajas temperatura del lago y al tiempo que permanecieron sumergidos.

De acuerdo a las primeras actuaciones, el hecho fue catalogado como un accidente ocasionado por las condiciones del clima. Por lo tanto, no se dispusieron medidas judiciales de carácter penal.