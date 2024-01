Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, celebró la eliminación del capítulo fiscal de la Ley Ómnibus. La medida fue dada a conocer en una conferencia de prensa que brindó este viernes el ministro de Economía, Luis Caputo.

De tal forma, el paquete fiscal -que incluía cinco medidas: el blanqueo de capitales (la moratoria), el adelanto de bienes personales, la ley de Ganancias, las retenciones y el cambio de la reforma jubilatoria- será retirado de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

“Creemos que esto va a acelerar los tiempos y facilitar la situación de muchos legisladores y gobernadores que naturalmente estaban defendiendo no solo los intereses de su provincia, sino hasta lo que consideran razonable”, había explicado el ministro.

En este marco, el mandatario provincial expresó su apoyo al anuncio mediante su cuenta de X (ex Twitter). En un escueto posteo, “Nacho” Torres celebró la decisión” de Caputo.

“Estamos a disposición para un diálogo franco con el Poder Ejecutivo Nacional y llegar a acuerdos que reflejen sensatez y que construyan a largo plazo”, dijo.

El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres apuntó fuerte contra el presidente Javier Milei luego de que este amenazará con “dejar sin un peso” a los gobernadores si no se aprueba la Ley Ómnibus, y aseguró que “es la Nación la que tiene que rendir cuentas ante las provincias”.

Durante su discurso frente al Ministerio de Educación, en el marco de la presentación de la “Ley de Profesionalidad Docente” del programa “Juntos por la Educación”, Torres expresó su agradecimiento a los docentes, jubilados, comunidad educativa, auxiliares y gremios, especialmente a aquellos gremios no docentes que “comprendieron la situación crítica de los docentes y aceptaron diferencias en la negociación paritaria”.

Posteriormente el mandatario señaló que esperan “entrar en un esquema de recomposición salarial docente. Queremos hacerlo de cara a toda la ciudadanía con los números arriba de la mesa, y lo vamos a hacer en uno de los momentos más críticos, económicos y financieramente de la provincia de Chubut”.

Además, reconoció “el momento bisagra” que vive la República Argentina y la incertidumbre que lo rodea, pero resaltó que la educación es un factor unificador en Chubut, más allá de las diferencias partidarias y generacionales.

En este contexto, señaló que “este gobernador nunca va a a ser extorsivo a la hora de pedir acompañamiento. Los que quieran acompañar bien y los que no, no lo harán” y seguidamente apuntó contra los dichos de Javier Milei: “Esto lo digo porque hoy nos encontramos con una manifestación del Presidente de la Nación diciendo que los gobernadores que no acompañen no van a tener ni un peso, yo le digo al Presidente que no tire más de la soga porque es la Nación la que nos debe a nosotros. Es la Nación la que tiene que rendir cuentas con las provincias que venimos aportando más de 300 mil millones de dólares hace más de cien años”.

Así, Torres dejó claro que su gobierno no será “sumiso” ante las decisiones del gobierno nacional y que buscará incansablemente los recursos necesarios para la provincia.

“Este gobernador no va a ser uno más de los sumisos ante los gobiernos nacionales. No nos va a amedrentar ninguna amenaza, ninguna picardía parlamentaria y si nos quiere sacar el Fondo Compensador Docente, no me van a encontrar a mi nos van a encontrar a todos nosotros yendo a Casa Rosada a reclamar lo que nos corresponde“.

Además, el mandatario chubutense hizo hincapié en la importancia de la colaboración regional, mencionando la histórica unión de Chubut, Río Negro y Neuquén para solventar proyectos conjuntos, en referencia a las 3 plantas de compresión de gas que compró el Gobierno Nacional hace 6 años ,y que hasta el momento, no se pusieron en funcionamiento.

“Pase lo que pase a nivel nacional, esté quien esté en la Rosada, pasen los gobiernos que pasen, no podemos volver nunca más atravesar esa crisis educativa que frustró el futuro de una generación de chubutense. A partir de hoy, la educación en esta provincia va a ser prioridad”, concluyó Torres.