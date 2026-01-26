Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Una gran cantidad de equipos provinciales y nacionales están prestando tareas en el Parque Nacional ‘Los Alerces’”, destacó el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, durante una reunión de trabajo del Comité de Emergencia, que se desarrolló en la localidad de Cholila, en el marco del operativo que la provincia de Chubut lleva adelante para contener los focos ígneos en el Parque Nacional Los Alerces y en Puerto Patriada.

En cuanto al trabajo que se viene desarrollando, apuntó que “más de 400 brigadistas están trabajando en los dos incendios, tanto de Chubut como del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, además otras provincias que trabajan de forma coordinada con nosotros”.

“Todas las personas que están en la línea de fuego merecen nuestro respeto y reconocimiento, porque es una labor muy difícil la que están desarrollando, en un contexto provincial delicado, en el que no sólo hay incendios en Epuyén y en el Parque Nacional Los Alerces, sino también una emergencia en Comodoro Rivadavia, frente a la cual desde la Provincia estamos asistiendo a más de 300 familias”, señaló el mandatario provincial.

“Estamos atravesando la peor sequía desde 1965 y, a partir del momento en que los incendios estén contenidos, nos vamos a reunir con legisladores de todas las bancadas políticas para poner sobre la mesa cuáles son los recursos disponibles, no solamente de las provincias como estados subsoberanos, sino también de la Nación, para que estas situaciones se aborden siempre con el mismo profesionalismo que hoy estamos viendo”, concluyó el gobernador.

Por su parte, la coordinadora del Comité de Emergencia, Laura Mirantes, manifestó: “Nunca en la historia de nuestra provincia tuvimos un despliegue tan amplio de medios aéreos y de brigadistas de distintos puntos del país”.