En medio de uno de los momentos más críticos que atraviesa Chubut por los incendios forestales, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres salió a aclarar versiones y reforzar el marco legal vigente. Con un mensaje contundente, negó cualquier posibilidad de venta de tierras o bosques afectados por el fuego y afirmó que no se permitirán usurpaciones ni cambios de destino en esas zonas.

“A la estupidez se la combate con la verdad”, expresó el mandatario, en referencia a los rumores y la desinformación que circulan en redes sociales y distintos ámbitos públicos. En ese contexto, Torres recordó que la Constitución Provincial, en su artículo 105, prohíbe de manera expresa la venta, enajenación o modificación del uso de los bosques nativos.

El gobernador fue categórico al asegurar que en Chubut no se venderá ni una sola hectárea de bosque nativo, incluso aquellas afectadas por incendios. “No es una promesa política, es una obligación constitucional”, subrayó en diálogo con A24.

Además, dejó en claro que no se permitirán ocupaciones ilegales ni intentos de apropiación de tierras incendiadas, una situación que remite a conflictos pasados, como los ocurridos tras el incendio de 2021 en Las Golondrinas, donde se generaron fuertes controversias por usurpaciones y disputas territoriales.

Torres también se refirió al Parque Nacional Los Alerces, aclarando que las tierras que integran áreas protegidas no pueden venderse ni cambiar su uso, de acuerdo con la Ley Nacional de Parques. De esta manera, buscó desactivar versiones que generan preocupación en un contexto de alta sensibilidad social.

Más allá de la emergencia por los incendios en Chubut, el gobernador planteó un mensaje de fondo: la defensa del Estado de Derecho, el respeto por la Constitución y el rechazo a la especulación. “En Chubut, las leyes se respetan”, afirmó Torres, marcando un posicionamiento político claro frente a la crisis ambiental y social.