El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y su par del Interior, Diego Santilli, mantuvieron este martes un encuentro en el Palacio de Hacienda con el Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en el que se firmó un acta de entendimiento para modificar el esquema de derechos de exportación del crudo convencional, con el objetivo de preservar la actividad en las cuencas maduras, dar previsibilidad a las inversiones y cuidar el empleo.

Durante la reunión, en la que también estuvo presente el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González y el Presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea, se suscribió este acuerdo de esfuerzos compartidos que se inicia con Chubut y se extenderá progresivamente al resto de las provincias productoras.

En este sentido, el Estado Nacional se compromete a “adecuar el régimen de derechos de exportación avanzando en la quita de retenciones al crudo convencional; la provincia ratifica y profundiza sus políticas de acompañamiento mediante la revisión de regalías y cánones; y las empresas se comprometen a sostener la producción y los planes de inversión necesarios para garantizar la continuidad de la actividad”.

El Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firma el acta de entendimiento junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Las inversiones que se impulsen en este marco priorizarán proyectos destinados a incrementar la producción de hidrocarburos convencionales, reactivar equipos y pozos en cuencas maduras, mejorar la eficiencia operativa y sostener el nivel de empleo directo e indirecto asociado a la industria

“El Gobierno Nacional continúa avanzando en la reducción de la carga impositiva sobre la producción y las exportaciones de energía, con el objetivo de aliviar al sector privado, promover nuevas inversiones y consolidar un crecimiento sostenido basado en reglas claras y previsibles”, aseguró el Ejecutivo en un comunicado.

Cabe recordar que el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, confirmó que el próximo miércoles 26 de noviembre viajará a Buenos Aires para firmar con autoridades nacionales la eliminación de las retenciones aplicadas a la actividad hidrocarburífera convencional, un tributo considerado desde hace años como uno de los más distorsivos y perjudiciales para la competitividad del sector.

Vidal firmará la eliminación de retenciones al petróleo y apunta a reactivar la Cuenca del Golfo San Jorge. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

“La medida representa un paso muy importante para promover nuevas inversiones y acompañar el proceso de recuperación productiva en la Cuenca del Golfo San Jorge“, destacaron desde el Ejecutivo provincial y agregaron que esta decisión “permitirá fortalecer el empleo local, dinamizar a los proveedores santacruceños y generar mejores condiciones para el desarrollo de los nuevos proyectos”.