Un grupo de ocho orcas protagonizó una escena extraordinaria al atardecer del viernes 17 de abril en la playa de Estancia San Lorenzo, ubicada en el Golfo San Matías, dentro del área de Península Valdés. El evento fue presenciado por fotógrafos con permisos oficiales y personal del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas del Chubut, quienes se encontraban en la zona de la pingüinera cuando fueron sorprendidos por la aparición de los cetáceos.

Durante más de una hora y media, los ejemplares —entre adultos y crías— nadaron, jugaron y realizaron distintas maniobras cerca de la costa, generando una interacción directa con los testigos que se encontraban en la playa.

Registros inéditos y comunicación entre orcas

De acuerdo a lo difundido por el proyecto Península Valdés Orca Research (PVOR), el avistaje permitió obtener material audiovisual de gran valor científico. En uno de los videos registrados por el fotógrafo Héctor Casín, se pueden escuchar claramente los chasquidos emitidos por las orcas, una de las formas que utilizan para comunicarse entre sí.

Estos sonidos, captados en un contexto de cercanía con humanos, evidencian un nivel de interacción poco frecuente y abren nuevas líneas de análisis sobre el comportamiento social de la especie en esta región.

Presencia de crías y prácticas de caza

Entre los individuos identificados se encontraba una hembra conocida como Jazmín, acompañada por tres de sus crías, junto a su hermana Shekei. Durante el tiempo que permanecieron en la zona, las orcas realizaron prácticas de varamiento intencional, una técnica característica que utilizan para cazar en la costa.

Este comportamiento, registrado en reiteradas ocasiones en las playas de Estancia San Lorenzo, es uno de los rasgos distintivos de la población de orcas de Península Valdés, reconocida a nivel mundial por esta estrategia única.

La importancia del Golfo San Matías

Desde el equipo de PVOR destacaron que este tipo de episodios refuerza el valor ecológico del Golfo San Matías como hábitat clave para estas especies. La presencia de orcas, sumada a la diversidad de fauna marina de la región, subraya la necesidad de continuar con las tareas de investigación, monitoreo y conservación.

El proyecto Península Valdés Orca Research, de carácter no lucrativo, se dedica a la fotoidentificación y estudio de estos ejemplares, aportando información fundamental para comprender su comportamiento y garantizar su preservación en uno de los ecosistemas más relevantes de la Patagonia argentina.