Otra vez los perros sueltos: una mujer fue atacada mientras caminaba con su hija

Flavia pasaba con su pequeña hija por una calle del barrio Jorge Newvery de Comodoro Rivadavia cuando fue mordida por un perro suelto que la atacó. Se sabe que el perro es de un vecino de lugar y no sería la primera vez que sus animales atacan a las personas.

En el ataque, el perro mordió los brazos y las piernas de la mujer, quien expresó que su hija "estaba totalmente asustada; no sé qué hubiera pasado si la atacaba a ella. Estoy llena de puntos, voy a quedar llena de cicatrices", dijo a Canal 9, "soy el único sostén de mi hija y no voy a poder trabajar. No puedo atenderla. Estoy completamente sola".

El dueño del perro, comentó la víctima, "me acercó a una clínica céntrica y se hizo cargo de las curaciones. Le dije si le pasaba mi número y me dijo que cualquier cosa vaya a la casa. No es la primera vez que ataca el perro. Todos los nenes pasan por ahí y tienen que dar la vuelta, están asustados".

Flavia contó que hizo la denuncia y comunicó tenía que viajar a Mar del Plata "por un tema de mi hija y no voy a poder. Hablé con una abogada para ver qué se puede hacer porque a mí me dejó sin trabajo", sentenció