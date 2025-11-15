Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una encendida intervención durante la sesión de la Legislatura del Chubut, el diputado provincial por Arriba Chubut, Juan Horacio Pais, advirtió que el conflicto pesquero derivado del contrato firmado entre el Gobierno provincial y la empresa Profand “ya se transformó en un escándalo institucional”. El legislador exigió precisiones sobre el contenido del acuerdo y cuestionó la ausencia de documentación oficial, señalando que el Ejecutivo no remitió el contrato dentro del plazo establecido.

Pais remarcó que la única vía para acceder a la información fue una publicación del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), que difundió el documento en sus redes sociales. “Queremos saber exactamente qué firmó el Gobierno con Profand y cuáles son los alcances. ¿Qué obligaciones contrajo?”, planteó ante el recinto legislativo.

Críticas a la falta de transparencia y a los cambios de postura

El diputado subrayó que el contrato no fue enviado a la Legislatura ni publicado, incumpliendo lo estipulado por el propio convenio, que fijaba un plazo de 60 días. Para Pais, este incumplimiento genera incertidumbre y profundiza el malestar institucional dentro del sector pesquero y en la ciudadanía.

Además, apuntó contra los recientes acuerdos con la firma Red Chamber y recordó que el propio Secretario de Pesca había acusado públicamente a la empresa de incumplimientos y de mantener una deuda de 2.500 millones de pesos con la Provincia. “¿Qué ha cambiado desde aquel momento hasta ahora?”, preguntó el legislador, poniendo en duda la coherencia del Gobierno en su política pesquera.

“De tratarlos de delincuentes a pedirles que sigan operando”

El diputado cuestionó con dureza que un funcionario de la cartera de Pesca calificara meses atrás a Red Chamber como responsable de una conducta encuadrada en el artículo 172 del Código Penal. “Es decir: los tratamos de delincuentes y después les pedimos perdón, que vengan y que sigan explotando recursos dentro de la provincia. ¿Qué está más mal, aquello o esto de ahora?”, expresó Pais.

El legislador insistió en que el Gobierno provincial debería ofrecer explicaciones claras, no solo para despejar dudas internas, sino también para recuperar la confianza del sector empresarial y de la comunidad pesquera.

Advertencia sobre el impacto en las inversiones

Pais advirtió que el manejo del conflicto pesquero y la falta de previsibilidad podrían tener consecuencias negativas para la llegada de nuevas inversiones al sector. “Estamos transformando a nuestra provincia en noticia negativa. Esto es un verdadero espantapájaros de inversiones”, afirmó.

Según el diputado, la falta de transparencia en los acuerdos con empresas pesqueras y los constantes cambios de postura por parte de los funcionarios generan un escenario de inseguridad jurídica que desalienta el desembarco de capitales y pone en riesgo la actividad productiva.