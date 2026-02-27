Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Como parte del plan de inversiones previsto para 2026, PECOM puso en marcha el perforador V 27 de la firma Venver para iniciar una campaña que apunta a reactivar la actividad en el yacimiento Cañadón Perdido. “Un hito muy importante que demuestra el potencial de áreas marginales de la cuenca a partir del estudio del subsuelo”, indicó la empresa.

La presentación oficial incluyó la presencia del gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el diputado nacional y secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Chubut, Jorge Ávila; el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce; y el director de Operaciones de Upstream de la compañía, Jorge López Kessler, además de otras autoridades provinciales y gremiales.

El yacimiento Cañadón Perdido estuvo en producción primaria desde 1928 a 1960. En al año 1996 comenzó el desarrollo por recuperación secundaria que luego se abandonó en el año 2008 quedando el campo con una producción marginal (200m3/d con 85 pozos). En la actualidad produce 68m3/d con 27 pozos productores.

La fase 1 del proyecto contempla perforaciones en el yacimiento El Trébol y posteriormente el traslado del equipo a Cañadón Perdido. Durante este año se prevé la perforación de 28 pozos —9 inyectores y 19 productores— que estarán vinculados a una nueva planta correspondiente al primer piloto de inyección de polímeros.

Según las proyecciones técnicas, esta experiencia permitirá incrementar más de cinco veces la producción del sector, pasando de 68 m³ diarios a 400 m³/d (2.500 barriles por día). Además del aumento inmediato, la evaluación de resultados abrirá la posibilidad de extender el desarrollo hacia otras zonas del yacimiento, con un potencial estimado de 600 m³/d (3.700 bbl/d) en una segunda etapa que incluiría 53 pozos adicionales.

El anuncio contó con la visita del gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el Diputado Nacional y Secretario General del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Chubut, Jorge Ávila; el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce; el Director de Operaciones de Upstream de PECOM, Jorge López Kessler y autoridades provinciales y gremiales.

“Este es un ejemplo de un campo muy maduro (prácticamente abandonado) en el cual, luego de estudios integrados de subsuelo y eligiendo la estrategia de desarrollo correcta, se va a lograr revitalizar y re-desarrollar con una potencial actividad de 80 pozos nuevos”, precisó PECOM en un comunicado.

Y recordó que retomó el “rol como operadora y productora de petróleo y gas en noviembre de 2024, con el objetivo de construir una plataforma sólida de crecimiento en upstream, con foco en yacimientos maduros y en el despliegue de capacidades de optimización de activos, eficiencia operativa y recuperación terciaria”.

Recientemente acordó con YPF la adquisición del yacimiento Manantiales Behr, el segundo yacimiento convencional más grande del país, con una producción diaria del orden de los 25.000 barriles de petróleo por día, lo que le permitirá, operar un total de más de 35.000 bbl/d.