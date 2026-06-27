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Profundo pesar generó en el ámbito sindical petrolero el fallecimiento de Roberto Albano Güenchenen, hermano de Rafael Güenchenen, secretario general del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (SIPGER).

La noticia fue comunicada oficialmente a través de un mensaje de condolencias emitido por la Comisión Directiva del sindicato y el Directorio de la Mutual 12 de Septiembre, quienes acompañaron a la familia en este difícil momento.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Roberto Albano Güenchenen, hermano de nuestro Secretario General Rafael Güenchenen”, expresaron en el comunicado.

Asimismo, desde ambas instituciones manifestaron su acompañamiento y solidaridad con el dirigente sindical y su entorno más cercano ante la irreparable pérdida.

“Acompañamos con profundo pesar a Rafael Güenchenen, a su familia y seres queridos en este momento de dolor, expresándoles nuestras más sinceras condolencias y deseando que encuentren fortaleza, esperanza y paz”, señalaron.

El fallecimiento de Roberto Albano Güenchenen, a los 53 años, generó numerosas muestras de afecto y mensajes de acompañamiento hacia la familia Güenchenen y el entorno del gremio petrolero.

En medio del dolor, compañeros, allegados y referentes del sector hicieron llegar sus condolencias, acompañando a la familia en estas horas de profunda tristeza.