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El Gobierno de Chubut, a través de la Secretaría de Pesca conducida por Diego Brandán, confirmó la postergación del inicio de la temporada de langostino 2026/2027 en aguas provinciales. La decisión se tomó tras analizar los informes de las tareas exploratorias y responde al criterio técnico fijado por la gestión provincial de condicionar el inicio de la zafra a la disponibilidad real del recurso.

La autoridad pesquera estableció que el próximo martes 10 de noviembre se pondrá en marcha una nueva prospección para determinar si existen las condiciones necesarias para habilitar las mareas comerciales.

El operativo de exploración iniciado el lunes 26 de octubre contó con la participación de 20 embarcaciones, entre unidades costeras y artesanales. Si bien los muestreos permitieron detectar ejemplares de buena calidad comercial, los rendimientos registraron una marcada irregularidad en los distintos sectores evaluados.

Los informes técnicos preliminares advirtieron sobre áreas con escasa presencia del recurso y una alta captura incidental de merluza común, además de rendimientos dispares entre los barcos participantes.

Para autorizar la apertura comercial, la normativa exige el cumplimiento simultáneo de tres indicadores clave: un rendimiento de captura promedio igual o superior a 350 kilogramos por hora de arrastre, un tope máximo del 15% de captura incidental de otras especies y una proporción de ejemplares de talla L5 o menores que no supere el 5% del peso total.

La postergación obliga a la flota amarilla de Rawson a reprogramar sus salidas y mantiene en espera el abastecimiento de materia prima a las plantas procesadoras de la zona. El ajuste en el calendario cobra relevancia al considerar el volumen que maneja esta pesquería, cuyo ciclo 2025/2026 cerró con un balance cercano a las 90.000 toneladas desembarcadas. Mientras se aguarda la nueva fecha de evaluación, la Secretaría de Pesca, la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACh) y los gremios del sector coordinan las pautas operativas a la espera de los resultados que arroje el relevamiento del 10 de noviembre.