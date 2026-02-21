Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Agencia Comodoro Conocimiento (ACC) y la ONG A1, Club de Cultivo Solidario Medicinal en Red, firmaron los Convenio Marco y Convenio Específico, formalizando de esta manera el inicio del proyecto “Planta Piloto de Aceite Cannábico para Uso Veterinario” en la ciudad.

La iniciativa se desarrolla a partir de un pedido del Concejo Deliberante a la Agencia Comodoro Conocimiento en el marco de la Ordenanza Municipal N° 17.219/24, que establece las bases para el acceso y la investigación del cannabis medicinal y sus derivados. En este caso se trata del desarrollo de una experiencia piloto de carácter formativo y productivo, orientada a generar capacidades técnicas locales, validar procesos en pequeña escala y explorar la posibilidad de una futura unidad de negocio bajo estándares regulatorios vigentes. Se trata de un paso estratégico que combina investigación aplicada, articulación institucional y proyección de desarrollo económico con base científico-tecnológica.

El acto de rúbrica, contó con la presencia de representantes de la ONG A1, encabezados por John Medalin Aguilar Zubiate, y por parte de la Agencia Comodoro Conocimiento, del médico veterinario Basilio Stankewitsch, que junto al equipo acompañará técnicamente la implementación del proyecto.

La ONG A1, es una asociación civil sin fines de lucro con sede en Comodoro Rivadavia, dedicada a la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis. A través de este acuerdo, la organización trabajará de manera articulada con la Agencia para consolidar un esquema de tareas con enfoque técnico, sanitario y regulatorio, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes y la trazabilidad de los procesos.

El aceite extraído, será destinado a uso veterinario.

Al respecto, Ruben Zárate, presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento, destacó la importancia institucional de este paso, al resaltar que “con esta firma formalizamos el inicio de un proyecto piloto que combina conocimiento, producción y regulación. No se trata solamente de una experiencia técnica, sino de la construcción de capacidades locales que pueden abrir nuevas oportunidades para Comodoro Rivadavia”.

Zárate subrayó además que el proyecto se enmarca en una visión de desarrollo basada en la diversificación productiva y la innovación: “En el marco de la Ordenanza que tiene vigencia desde el año pasado, avanzamos en la articulación de experiencias productivas con otras originadas en CONICET, el sistema de salud y la universidad. Este tipo de iniciativas nos permiten generar conocimiento técnico, validar procesos bajo estándares sanitarios exigentes y explorar nuevas unidades de negocio con alto valor agregado y potencial de crecimiento”.Asimismo, señaló que la articulación entre el sector público y las organizaciones de la sociedad civil, resulta clave para consolidar los ecosistemas de innovación. “Estamos convencidos de que el desarrollo se construye en red. Este convenio con la ONG A1, demuestra que cuando el conocimiento científico, la responsabilidad institucional y el compromiso social se integran, se pueden impulsar proyectos estratégicos con impacto real en la comunidad”.

Por su parte, el médico veterinario Basilio Stankewitsch, quien acompañará técnicamente el desarrollo del proyecto desde la Agencia Comodoro Conocimiento, destacó la relevancia del enfoque sanitario de la iniciativa, al explicar que “el uso de cannabis medicinal en medicina veterinaria es un campo en crecimiento a nivel internacional. Poder desarrollar una experiencia piloto con criterios científicos, controles sanitarios y trazabilidad, es fundamental para garantizar seguridad, calidad y respaldo técnico. Este proyecto nos permite avanzar con responsabilidad en una alternativa terapéutica que puede mejorar la calidad de vida de muchos animales”.

Comodoro Rivadavia suma una nueva experiencia vinculada a la investigación científica.

La planta piloto de aceite cannábico para uso veterinario, buscará avanzar en la validación de procesos productivos en pequeña escala, la sistematización de protocolos y la generación de conocimiento aplicado, sentando las bases para futuras instancias de escalamiento productivo bajo el marco normativo correspondiente. De este modo, Comodoro Rivadavia suma una nueva experiencia vinculada a la investigación científica y al desarrollo productivo con base tecnológica, consolidando su posicionamiento como ciudad que apuesta al conocimiento, la innovación y la articulación institucional como motores de crecimiento y creación de empleos.