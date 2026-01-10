Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Dirección Nacional de Vialidad difundió este sábado por la tarde un parte urgente sobre el estado de las rutas en Chubut, en el que confirmó el cierre total de la Ruta Nacional 40. La decisión se tomó ante el alto nivel de riesgo provocado por un incendio forestal que avanza hacia la traza vial.

La interrupción del tránsito rige desde las 15:40 para todo tipo de rodados en el tramo comprendido entre Epuyén y El Hoyo, debido a que las condiciones de visibilidad y las elevadas temperaturas en la calzada representan un peligro inmediato para quienes circulan por el sector.

Medidas de seguridad y contactos de emergencia

Frente a este escenario, el organismo pidió extremar las precauciones y acatar las indicaciones de las fuerzas de seguridad que despliegan un operativo de control preventivo en el área afectada.

Estado de transitabilidad : La interrupción del tránsito se mantendrá “hasta nuevo aviso”, supeditada a la evolución de las tareas de combate del fuego por parte de los brigadistas.

: La interrupción del tránsito se mantendrá “hasta nuevo aviso”, supeditada a la evolución de las tareas de combate del fuego por parte de los brigadistas. Canales de consulta : Los usuarios pueden verificar el estado de las rutas nacionales en tiempo real a través de la web oficial del organismo o comunicándose al 0800-222-6272.

: Los usuarios pueden verificar el estado de las rutas nacionales en tiempo real a través de la web oficial del organismo o comunicándose al 0800-222-6272. Atención ante emergencias: Vialidad Nacional mantiene activa su línea de atención 24/7 mediante la Opción 1 del centro de atención telefónica o vía WhatsApp al +54 9 11 2273-4519.

Este nuevo foco ígneo se da en una jornada de temperaturas extremas en la Patagonia, lo que dificulta las tareas de contención de las llamas que ya afectan la vegetación lindante a la principal arteria vial de la región cordillerana.