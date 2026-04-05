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Las aerolíneas que operan en Chubut dispusieron una reducción en las frecuencias de vuelos hacia las ciudades de Puerto Madryn y Trelew durante los meses de abril y mayo, en el marco de la temporada baja.

Según se informó, la medida responde a una readecuación habitual de las operaciones ante la disminución de la demanda turística en la región durante el otoño. El ajuste impacta principalmente en las conexiones con Buenos Aires, reduciendo la cantidad de servicios disponibles.

Puerto Madryn y Trelew representan dos de los principales puntos de ingreso aéreo al noreste de la provincia. Ambas localidades registran un fuerte crecimiento en el flujo de visitantes durante la temporada de avistaje de ballenas, que se extiende entre junio y diciembre.

Desde el sector aerocomercial indicaron que la reducción de frecuencias es de carácter temporal y que está previsto restablecer la totalidad de los vuelos con el inicio de la temporada alta. En ese sentido, se espera que la conectividad aérea recupere su esquema habitual a partir de junio.

El ajuste se da en un contexto de variación estacional de la demanda, donde las compañías reorganizan su programación en función del volumen de pasajeros. Durante los meses de otoño, la actividad turística en la zona presenta una baja en comparación con los períodos de mayor movimiento.

En el ámbito turístico local, la situación es seguida de cerca debido a que la conectividad aérea resulta clave para la llegada de visitantes. Puerto Madryn, en particular, funciona como puerta de acceso a Península Valdés, uno de los destinos más importantes de la región.

Por su parte, Trelew cumple un rol central en términos administrativos y logísticos, además de recibir pasajeros que luego se trasladan hacia distintos puntos del valle inferior del río Chubut y la costa atlántica.

Tanto autoridades como actores del sector coinciden en que la normalización de las frecuencias será determinante para el desarrollo de la próxima temporada de ballenas, uno de los momentos de mayor actividad turística en la provincia.