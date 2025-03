Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La muerte de Pedro Segundo Quilodrán, un peón rural de 52 años, ha conmocionado a la comunidad de Santa Cruz, Chubut y a quienes lo conocían como un hombre de campo, amante de los animales y respetado por su oficio. Su vida terminó abruptamente el pasado 16 de marzo, cuando fue asesinado de tres tiros mientras trabajaba arreando caballos salvajes en la estancia “La Serrana”, ubicada en las afueras de Ricardo Rojas, Chubut.

El crimen, inicialmente presentado como un “accidente” por el presunto autor, un hombre de 66 años que confesó haber disparado con una carabina calibre 22, ha sido cuestionado por la fiscalía. Andrea Vázquez, fiscal a cargo del caso, aseguró que no se trató de un hecho fortuito, sino de un acto intencional. “Tuvo intención y voluntad de matarlo con total indefensión de la víctima, ya que fue en el medio de la nada y ni siquiera estaban cerca del casco de la estancia”, afirmó la funcionaria.

Mientras la Justicia avanza en la investigación, el hijo de Quilodrán, oriundo de Santa Cruz y actual vecino de Comodoro Rivadavia, publicó un emotivo mensaje en Facebook para despedir a su padre. “¿Por qué te mató, papi? ¿Por qué a vos? No te metías con nadie, papito”, escribió “Pedrito” Quilodrán, en un texto que rápidamente se viralizó y conmovió a miles de usuarios.

En su desgarradora carta, el joven recordó a su padre como un hombre trabajador y apasionado por la vida rural. “Estuve esperando tu mensaje, tu llamada y que me digas ‘mirá hijo, todas las yeguas qué encerré’. Te voy a amar y extrañar toda la vida, pa. Me dejaron con un dolor inmenso, quedé vacío sin vos”, expresó. Además, prometió no dejar impune el crimen: “Nosotros nos vamos a encargar de esa maldita persona que te sacó la vida, papi”.

El cuerpo de Quilodrán fue encontrado al día siguiente del crimen, junto a su moto tirada en el suelo, en la estancia “La Fuencisla”. Según el Ministerio Público Fiscal, la víctima presentaba orificios de bala en la sien, el pómulo y el cuello, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio intencional. El presunto autor del crimen se presentó ante las autoridades y confesó su responsabilidad, aunque insiste en que fue un accidente.

La fiscal Vázquez ha solicitado al juez Ariel Quiroga la autorización de allanamientos y requisas en la vivienda del sospechoso, mientras se esperan los resultados de la autopsia para determinar con precisión las circunstancias del crimen.