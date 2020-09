Preocupa la situación de los jubilados de Chubut: "La gente no tiene ni para comer"

A pocos días de comenzar septiembre, todavía hay jubilados que no cobraron sus haberes de junio y según trascendió recién hoy empezarían a pagar a aquellos que se encuentran dentro del cuarto rango, aunque no hay nada confirmado. "La situación es muy grave. La gente no tiene para comer ni para comprar sus medicamentos. No sé qué va a seguir ocurriendo con esto si cada vez tarda más en llegar el dinero para los haberes” ", expresó Gianardo.

Sara Gianardo, vocal por los pasivos

En otro tramo de la nota concedida a FM Cadena Tiempo, la vocal de los pasivos se refirió a quienes perciben la mínima de $14 mil y hoy venden comida para subsistir. "Están desesperados y hace más de 50 días que cobraron el último sueldo. La gente llora en el teléfono cuando no hay respuestas. Necesitamos explicaciones, no se entiende porque nadie sale a pedir disculpas"