En la quietud de la madrugada patagónica, un control policial terminó revelando la presencia de un hombre con pedido de captura vigente en la provincia de Santa Cruz.

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la hermana provincia, se pudo saber que el episodio tuvo lugar en la madrugada de este viernes, alrededor de las 2:15, cuando personal de la Comisaría de Rada Tilly se encontraba realizando inspecciones vehiculares en la vía pública. En uno de estos procedimientos, los efectivos identificaron un Peugeot 307 XS que circulaba con varios ocupantes. La revisión de rutina derivó en una sorpresa: al ingresar los datos en el sistema, confirmaron que uno de los pasajeros estaba siendo buscado por un juzgado de Santa Cruz.

Según pudo saber este diario, la situación requirió una comunicación inmediata con la autoridad judicial interviniente. Desde la Secretaría del juzgado que emitió el pedido de captura se indicó que no se procediera a la detención, sino a la confección de un acta de fijación de domicilio, medida que permite dejar constancia oficial de la localización y residencia del individuo mientras continúa el proceso judicial.

En paralelo, el control arrojó otra irregularidad: el conductor del vehículo no contaba con la documentación obligatoria para circular, motivo por el cual el Peugeot fue secuestrado en el lugar.