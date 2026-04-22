Un impactante operativo policial en Puerto Madryn terminó con el secuestro de un verdadero arsenal en una vivienda ubicada sobre la calle Alvear, luego de una denuncia por amenazas con arma de fuego.

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió cuando un joven de 20 años caminaba por la zona y fue interceptado por un hombre mayor. Según consta en la denuncia, el agresor lo apuntó con un revólver a la altura del abdomen y lo acusó de haber ingresado a su domicilio. Ante la situación, el joven logró retirarse y pedir ayuda a sus padres.

Tras la presentación realizada en la Comisaría Seccional Primera, intervino el Ministerio Público Fiscal. En ese marco, la fiscal Natalia González solicitó una orden de allanamiento sobre la vivienda señalada, medida que fue autorizada por la Justicia.

Durante el procedimiento, el personal policial encontró una importante cantidad de armas de fuego. En total, se secuestraron más de 26 armas largas y cortas, entre ellas un fusil FAL y una ametralladora, además de más de 1.600 municiones de distintos calibres.

Debido a la magnitud del hallazgo, tomó intervención la División de Explosivos, ya que en el interior del inmueble también se encontraba una ojiva de proyectil de artillería naval, considerada de alta peligrosidad.

Si bien parte del armamento contaba con documentación, las autoridades indicaron que no correspondería al propietario de la vivienda. Todo el material fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia, que ahora investiga su procedencia y la legalidad de la tenencia.