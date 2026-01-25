Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, expresó sus condolencias por la muerte de un veterano de la guerra de Malvinas y lo calificó de “un soldado de la patria”.

A través de su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), Villarruel manifestó: “QEPD Soldado de la Patria! Que la Virgen de Luján te cubra siempre con su manto!”.

Se trata de Modesto Herminio Cárdenas, de 63 años, quien falleció el miércoles 7 de enero, pero la noticia se conoció en las últimas horas.

El soldado formó parte del Batallón de Infantería (BIM) N°5 durante el conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña que comenzó el 2 de abril y finalizó el 14 de junio de 1982.

Cárdenas nació en la localidad chubutense de Paso de los Indios. A los 13 años, dejo su localidad para trabajar como peón rural en El Calafate y Cholila, y a los 18 años cumplió con el Servicio Militar Obligatorio.

“Yo estaba trabajando como peón rural en Cholila cuando me tocó el servicio militar obligatorio. Fui a hacerme la revisación médica a Esquel, de ahí a Buenos Aires y estuve en Campo de Mayo donde recibí tres meses de instrucción militar. Luego me trasladaron a Río Grande, Tierra del Fuego, donde en 1982 estuve en el Comando de Infantería de Marina. El día 2 de abril nos subimos a un Hércules grande y de ahí aterrizamos en Puerto Argentino, el día 5 de abril. Y me quedé hasta que terminó la guerra”, contó en una entrevista al Suplemento “Meseta & Pueblos” de El Chubut.

“Viví en pleno la guerra. Con hambre y con frío, sin experiencia. En los primeros días, ni los aviones entraban a la isla”, recordó.

“Era joven, sin noción y a pesar de lo que poco que estuvimos, vivimos una verdadera guerra. No me animaba a contar lo que había vivido”, dijo Cárdenas.

Cuando volvió de Malvinas “no me pude reunir con mi familia, no fui a visitar a mi mamá, en Malvinas estuve incomunicado, no recibí cartas. Nada. Me costó mucho, pero de a poco empecé a estrechar vínculos con mi familia”.

Tras la guerra, Cárdenas se radicó en Trevelin, ciudad donde presidió el Centro de Veteranos de Malvinas y vivió hasta su fallecimiento.

Era el único veterano de Malvinas nacido y criado en Paso de Indios. El 20 de junio del 2022 en el boulevard Fontana y 25 de Mayo, se inauguró un monumento en su honor.