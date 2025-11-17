Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ante las alertas roja, naranja y amarilla por fuertes vientos que afectaron a toda la provincia de Chubut durante este lunes, hubo suspensión de clases, restricción de la circulación en rutas y se establecieron protocolos de atención en establecimientos sanitarios.

En Comodoro Rivadavia, las ráfagas alcanzaron los 150 km/h y se declaró la Emergencia Climática.

Desde las primeras horas del día, personal de Defensa Civil y de diversos sectores operativos municipales, con la colaboración de las Fuerzas de Seguridad, se desplegaron en distintos puntos de la ciudad para asistir a los vecinos y minimizar los riesgos llegando a más de un centenar de intervenciones.

Hubo voladuras de techos en viviendas y comercios y caída de postes de luz y árboles, que interfirieron con el suministro del servicio de energía.

Las ráfagas más fuertes se detectaron durante la mañana, entre las 09:30 y las 10:15, alcanzando los 150 km/h.

En Manantiales Behr y la zona de Diadema, las ráfagas superaron los 215 km/h, con vientos sostenidos que en varios sectores se mantuvieron por encima de los 130 km/h durante varias horas consecutivas.

Un anemómetro instalado en pozos petroleros de Diadema midió una ráfaga de 215,254 km/h, mientras el promedio del viento se ubicó en 131,437 km/h.

En este contexto, las operadoras petroleras activaron protocolos especiales de resguardo, se redujo el personal en áreas expuestas y se limitaron las tareas que implican riesgo por caída de estructuras, desplazamiento de materiales o daños a equipos sensibles.

Como consecuencia del temporal, en Comodoro hubo interrupción en energía, en yacimientos y en la línea que alimenta la zona de bombeo en el acueducto, lo que produjo el corte del servicio de agua.

En la ciudad, en el tramo que une zona sur con zona norte fue necesario cerrar los caminos durante algunas horas. Además, hubo una suspensión temporal del transporte público.

Por la tarde, se normalizó el tránsito por Ruta Nacional N° 3 y por los caminos alternativos, extremando las medidas de seguridad.