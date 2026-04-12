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Un trágico episodio conmocionó este sábado a la ciudad de Rawson, donde un hombre de 49 años falleció mientras disputaba un partido de fútbol de veteranos, según informó Jornada.

El hecho ocurrió en una cancha ubicada en el sector norte de la capital provincial. En medio del encuentro, el jugador comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y, segundos después, se desplomó ante la mirada de sus compañeros.

De inmediato, quienes se encontraban en el lugar le brindaron asistencia y organizaron su traslado urgente al Hospital Subzonal Santa Teresita.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, no lograron reanimarlo y se confirmó que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un paro cardíaco.

Tras lo sucedido, la jornada deportiva fue suspendida y la noticia generó un fuerte impacto en la comunidad, especialmente entre quienes compartían el ámbito futbolístico con la víctima.