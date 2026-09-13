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Un hombre alertó a la Policía durante la madrugada luego de observar a dos jóvenes descender de un paredón de una vivienda ubicada en la intersección de Maipú y Juan Manuel de Rosas, en Trelew.

A partir de la descripción aportada por el denunciante, efectivos policiales lograron localizar a los sospechosos y los detuvieron a pocos metros del lugar. Ambos llevaban tres mochilas con distintos elementos en su interior.

Según relató el propietario de la vivienda, mientras dormía, los delincuentes ingresaron al domicilio luego de saltar el paredón que da al patio trasero. Para acceder al interior utilizaron una puerta trasera que no se encontraba asegurada.

Entre los elementos denunciados como robados se encontraba una consola PlayStation 5, tres mochilas con útiles escolares, un reloj digital, una llave de contacto de una Toyota Hilux y una billetera con documentación personal.

Durante el procedimiento, los policías constataron que algunos de los objetos denunciados coincidían con los que tenían en su poder los jóvenes. El resto de los elementos fue encontrado en las inmediaciones, luego de que se realizara un rastrillaje en la zona.

Los detenidos fueron identificados como Braian Ezequiel C. I., de 21 años, y Joao Leonel C., de 19. Ambos quedaron a disposición de la Justicia y permanecerán detenidos hasta la audiencia de control.