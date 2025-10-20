Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sábado 11 de octubre, Juana Morales y Pedro Kreder salieron desde Comodoro Rivadavia rumbo a Camarones, en lo que iba a ser una escapada de fin de semana. Pero nunca llegaron. Desde entonces, no hay rastro de ellos: los teléfonos están apagados y el contacto con sus familias se cortó por completo.

La búsqueda se activó cuando sus familiares -que no se conocían entre sí, ya que la relación era reciente- denunciaron por separado la desaparición. Días después, la camioneta fue hallada en cercanías del Cañadón de Visser, dentro del área protegida Rocas Coloradas, uno de los paisajes más imponentes y agrestes del sur chubutense.

El vehículo apareció empantanado en el barro, sin ocupantes y sin la llave. A pocos metros, los equipos de rescate encontraron una fogata reciente, lo que alimentó la esperanza de que ambos siguieran con vida y hubieran intentado pedir ayuda a pie.

Sin embargo, tras más de una semana de intensos rastrillajes con drones, helicópteros, perros rastreadores y vehículos 4×4, aún no hay señales de la pareja.

Pedro Alberto Kreder (79 años) y Juana Inés Morales (69 años) están desaparecidos hace ya casi una semana.

Rocas Coloradas

El área natural Rocas Coloradas abarca 95.000 hectáreas de tierra y mar, con cerros, playas fósiles y un bosque petrificado de más de 50 millones de años. Su belleza contrasta con la dificultad del terreno: caminos de ripio, barro y nula señal de celular.

Ubicado a unos 20 kilómetros al norte de Caleta Córdova y a casi una hora de Comodoro, el ingreso solo es posible con vehículos altos y tracción doble. Por eso, familiares y voluntarios de la comunidad 4×4 se sumaron a la búsqueda, que continúa bajo condiciones climáticas cambiantes.

“Indudablemente algo pasó”

Aldana Botha, hija de Juana, contó que su madre le había dicho que planeaba regresar el lunes siguiente para trabajar. “Jamás haría algo así, no comunicarse por tantos días. Indudablemente algo pasó”, expresó con angustia.

Ambas familias mantienen la esperanza de hallarlos con vida. Mientras tanto, las autoridades recorren refugios de pescadores y zonas costeras, sin resultados hasta el momento.