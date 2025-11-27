Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Maximiliano Sampaoli volvió a expresar con claridad su intención de competir por la intendencia de Comodoro Rivadavia en 2027. El actual viceintendente, que cuenta con el respaldo público del intendente Othar Macharashvili, afirmó en el programa Sin Hilo de Canal 12 que hará “todo lo posible” para convertirse en el candidato del peronismo, aunque destacó que antes deberán respetarse los acuerdos internos del espacio.

“Voy a ser el candidato a intendente de mi ciudad en 2027”, sostuvo Sampaoli desde los estudios del canal, aunque advirtió que el año próximo será especialmente desafiante. “Se nos viene un 2026 muy difícil y tenemos que poner el 110% para cumplir con lo comprometido”, remarcó. Recordó que ya en 2023 su nombre estuvo sobre la mesa para encabezar la fórmula, pero finalmente se alcanzó un acuerdo entre Juan Pablo Luque, Macharashvili y Carlos Linares. Incluso mencionó que entonces se lo cuestionaba por no expresar con fuerza sus aspiraciones, y que ahora, al confirmarlas, volvió a recibir críticas por el momento elegido.

Aun así, insistió en que su foco hoy está en la gestión. “Hay que tener un plan, un proyecto, lo que antes llamábamos plataformas”, afirmó, dejando en claro que trabaja en una propuesta de cara al futuro.

Panorama económico

Sampaoli también analizó la situación económica de la ciudad y el impacto del proceso de transición en los yacimientos antes operados por YPF -como El Trébol, Cañadón Perdido y Campamento Central- ahora en manos de Pecom. Según explicó, el traspaso no se desarrolla al ritmo que esperaba el municipio, lo que generó bajas de actividad en el sector hidrocarburífero, la construcción, el transporte y el comercio.

A esto se suman las definiciones pendientes sobre Restinga Alí y la discusión por Manantiales Behr. “Seguramente los primeros meses de 2026 irán en la misma línea”, advirtió. Sin embargo, reconoció que la eliminación de retenciones al petróleo convencional podría otorgar alivio, siempre y cuando el ahorro fiscal de las operadoras se reinvierta en la cuenca del Golfo San Jorge. “Si esos recursos se van a Vaca Muerta u otras zonas más rentables, no se logrará el efecto esperado”, señaló.