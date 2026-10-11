Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Juana Inés Morales, de 69 años, y Pedro Alberto Kreder, de 79, salieron rumbo a Camarones el sábado 11 de octubre del año pasado. Una cámara registró la Toyota Hilux en la zona norte de Comodoro y, poco después, los teléfonos de ambos tuvieron su último registro en antenas de Caleta Córdova. Desde entonces no hubo noticias de la pareja.

Este domingo 11 de octubre de 2026 se cumple un año de falta de respuestas, misterio y angustia. La pareja de jubilados nunca fue hallada y, si bien, la investigación tiene muchas hipótesis de lo que habría pasado con ellos, hasta el momento no hay nada confirmado ni descartado. La familia continúa con el desesperado pedido por saber qué fue lo que realmente pasó: “esperando una pista, una llamada, algo que nos ayude a entender que fue lo que pasó y nada”

El viaje tomó por sorpresa a sus familiares. Juana tenía actividades previstas para los días siguientes y, cuando no se presentó, sus allegados comenzaron a preocuparse. “El lunes mi mamá tenía que ir a trabajar y como no se presentó se nos encendieron las alarmas”, recordó su hija, Aldana Botha. Una de las hijas de Pedro también contó que había hablado con él poco antes y no sabía que planeaba viajar.

Así encontraron la camioneta en la que la pareja había emprendido viaje.

Una camioneta en una zona inesperada

Seis días después, un operativo aéreo localizó la Hilux en el Zanjón de Visser, dentro del área de Rocas Coloradas. El vehículo estaba cerrado y en su interior permanecían agua, comida, una carpa y otras pertenencias que la pareja había llevado para el viaje. Juana y Pedro no estaban.

El hallazgo abrió nuevos interrogantes sobre el recorrido. El trayecto habitual desde Comodoro hasta Camarones, por las rutas 3 y 30, es de unos 261 kilómetros. Sin embargo, la camioneta apareció en un terreno agreste y alejado de la ruta que sus familiares esperaban que tomaran.

“Mi mamá no hubiera querido nunca ir por ahí. Lo lógico hubiera sido que tomaran la Ruta 3”, sostuvo Botha. Desde la familia de Pedro también dijeron que les costaba entender cómo había llegado el vehículo hasta ese lugar. El hombre era muy cuidadoso con su camioneta.

El despliegue de las fuerzas en la zona.

Rastrillajes sin pistas

La búsqueda movilizó a personal especializado, perros, efectivos del GEOP, Defensa Civil y equipos de Chubut y otras provincias. Se utilizaron camionetas, drones y dispositivos infrarrojos, además de realizarse rastrillajes terrestres y recorridos aéreos. También se revisaron cámaras de ingreso a Camarones, donde no se registró la llegada de la pareja, según indicó el jefe de la División Búsqueda de Personas, Patricio Rojas.

A pesar del despliegue, no se encontró una pertenencia, una huella u otro elemento que permitiera establecer qué dirección tomaron después de dejar la Hilux. Rojas describió el terreno como complejo y reconoció la frustración de los equipos: “Es el caso más difícil en el que me tocó trabajar alguna vez”.

Las pericias conocidas sobre la camioneta no informaron signos evidentes de violencia ni rastros genéticos que permitieran identificar a otra persona vinculada con la desaparición. La familia de Juana, sin embargo, dijo que no descarta la intervención de terceros. “No descartamos la participación de terceros”, expresó Botha.

Operativos por Pedro Kreder y Juana Morales cerca de Comodoro Rivadavia.

Un año de incertidumbre

Para las familias, el aniversario no cierra una etapa: vuelve a marcar cuánto tiempo llevan esperando una respuesta. “El tiempo no calmó nada. Pasó un año, pero todos los días son iguales”, dijo la hija de Juana a ADNSUR, quien también recordó cuánto extrañan a su madre.

Laura, hija de Pedro, contó que hablar del caso con sus hijos y tratar de convivir con la falta de certezas fue una experiencia difícil. “Hay que aprender a vivir con esto, teniéndolo presente todo el tiempo, pero sin saber qué es lo que pasó”, expresó.

La camioneta apareció y sus pertenencias estaban adentro, pero el viaje a Camarones nunca se completó. A un año de la desaparición, Juana y Pedro siguen sin ser encontrados y sus familias continúan esperando una pista que permita saber qué ocurrió.