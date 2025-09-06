Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un operativo de tránsito en Esquel derivó en el secuestro de un vehículo que funcionaba como transporte de pasajeros de manera irregular hacia el aeropuerto local. El rodado, conducido por un hombre con domicilio en la provincia de Santa Cruz, fue detectado luego de una investigación que confirmó que promocionaba sus servicios en redes sociales. El caso reaviva el debate sobre la proliferación de los denominados “Uber truchos” y la competencia desleal hacia quienes cumplen con las normativas vigentes.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, y lo consignado por medios de la vecina provincia, el procedimiento se llevó a cabo este viernes, tras la denuncia de transportistas habilitados que advirtieron sobre la existencia de un servicio ilegal que ofrecía viajes a menor costo. Según confirmaron desde el área de Tránsito de la Municipalidad, el conductor captaba pasajeros mediante publicaciones en redes, donde promocionaba traslados hacia el aeropuerto de Esquel. Al momento de la intervención, se constató que trasladaba a un pasajero y que no contaba con ninguna de las habilitaciones exigidas para la actividad.

El secretario de Gobierno, Diego Austin, fue contundente al marcar la postura municipal frente a este tipo de prácticas. “Vamos a combatir todo lo que sea transporte fuera de lo regulado en la ciudad. El transporte tiene que estar habilitado, el conductor contar con carnet profesional, certificado de antecedentes y todas las condiciones necesarias. No es seguro viajar de manera clandestina”, expresó.

La advertencia no es menor: además de la competencia desleal que sufren los choferes formales, lo que está en juego es la seguridad de los pasajeros. La normativa vigente exige requisitos estrictos para quienes prestan servicios de transporte, desde la capacitación profesional hasta controles técnicos de los vehículos. Sin embargo, los llamados “Uber truchos” evaden estas obligaciones, generando un circuito paralelo que crece al calor de la informalidad y la falta de controles en algunas jurisdicciones.