Lo que debía ser una experiencia única para decenas de hinchas de Boca Juniors terminó en una amarga desilusión. Unas 70 personas de Trelew aseguraron haber sido víctimas de una estafa millonaria tras contratar un viaje para asistir al superclásico entre Boca y River en La Bombonera.

El grupo, identificado como “Pasión Xeneize”, ofrecía un paquete completo que incluía traslado, alojamiento y entradas al partido más esperado del fútbol argentino. Cada participante pagó entre 650 mil y 800 mil pesos, confiando en que vivirían una jornada inolvidable en la cancha. Sin embargo, a días del encuentro, descubrieron que el viaje nunca se concretaría.

Una denuncia colectiva y una causa en marcha

Las víctimas radicaron denuncias ante las autoridades luego de confirmar que los responsables del grupo no respondían los mensajes ni cumplían con lo pactado. Según informó la periodista Silvina Cabrera, una de las coordinadoras fue demorada por la policía y se encuentra bajo investigación por presunta estafa.

“Algunos pagaron 650 mil y otros 800 mil pesos, y todo fue por transferencia”, relató una de las damnificadas al diario El Chubut. La mayoría de los hinchas expresó su profunda frustración, especialmente aquellos que soñaban con conocer por primera vez el estadio xeneize.

El modus operandi del grupo “Pasión Xeneise”

El movimiento “Pasión Xeneize” no forma parte de ninguna peña oficial del Club Atlético Boca Juniors. Según trascendió, sus coordinadores promovían los viajes a través de redes sociales y grupos de WhatsApp, ofreciendo facilidades de pago y supuestas conexiones con agencias turísticas.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que no existían registros oficiales del grupo ni autorización para la venta de entradas o paquetes turísticos relacionados con eventos deportivos.

Recomendaciones para evitar nuevas estafas

Ante el creciente número de denuncias por fraudes turísticos y deportivos, la policía provincial emitió un comunicado recomendando no contratar servicios no habilitados y verificar siempre la identidad de las agencias y organizadores.

Las autoridades también recordaron que los clubes y las plataformas oficiales de venta son los únicos canales seguros para la adquisición de entradas. En caso de sospecha, se aconseja realizar la denuncia de inmediato para evitar nuevas víctimas.

Indignación y esperanza de justicia

Mientras la investigación avanza, los hinchas afectados esperan recuperar el dinero o, al menos, que los responsables enfrenten las consecuencias judiciales. “Nos quedamos sin viaje, sin plata y con una enorme tristeza”, lamentó uno de los damnificados.