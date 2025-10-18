Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La angustia y la incertidumbre se apoderaron de la localidad de Comodoro Rivadavia y sus alrededores. Desde hace siete días, nada se sabe de Juana Inés Morales y su pareja, cuyo rastro se perdió tras salir a bordo de una camioneta que fue encontrada posteriormente empantanada en un sector desolado, cerca del Cañadón Visser, a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el hallazgo del vehículo, cerrado y con pertenencias personales en su interior, despertó todo tipo de interrogantes. En su interior se encontraron abrigos, documentación y objetos que los familiares reconocieron como propios de la pareja, pero ni una sola pista sobre su destino. Desde ese momento, un amplio operativo se puso en marcha, coordinado por la Policía del Chubut con la colaboración de brigadas especializadas, unidades caninas, personal montado, motorizado y familiares que recorren a pie los alrededores.

En paralelo al despliegue de búsqueda, las redes sociales se convirtieron en un espacio de desahogo y esperanza. La hija de Juana, visiblemente conmovida, compartió un mensaje que rápidamente recorrió todo el país: “Te prometo que te vamos a encontrar, mami, que toda esta pesadilla está por terminar y que vamos a pasar el Día de la Madre juntas como siempre lo hicimos. Te amo con todo mi corazón. Yo sé que me estás esperando y que los ángeles de Dios te están cuidando”, dijo a través de Facebook.

La publicación, acompañada por una foto familiar, generó una ola de mensajes de apoyo, oración y acompañamiento. Vecinos, conocidos y desconocidos replicaron sus palabras, conmovidos por la fuerza de una hija que, en medio de la desesperación, se aferra a la fe y a la esperanza.

El jefe de la Unidad Regional confirmó que el operativo se mantiene activo las 24 horas y que este sábado se sumaron refuerzos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. “No bajamos los brazos. Sabemos que el terreno es muy complejo y que las condiciones climáticas no ayudan, pero seguimos trabajando con todos los recursos disponibles”, expresó.

Las tareas se concentran en un radio amplio que abarca zonas de difícil acceso, cañadones y senderos que comunican con la costa. Los investigadores manejan distintas hipótesis, aunque la principal apunta a que la pareja podría haber intentado desplazarse a pie en busca de ayuda tras quedar varada. “La esperanza es que hayan caminado hacia alguno de los puestos de pescadores cercanos“, señalaron desde la fuerza.

Mientras tanto, la familia Morales mantiene un puesto fijo en el área donde fue encontrada la camioneta. Desde allí acompañan los rastrillajes y esperan novedades con el corazón en la mano. “Juana es una mujer fuerte, muy querida en el barrio. Todos estamos pendientes de ella y rezando para que aparezca bien”, expresó una vecina de Comodoro que se acercó a colaborar con la búsqueda