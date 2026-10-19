Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre se subió al techo de un hotel del centro de la localidad de Comodoro Rivadavia y manifestó que tenía intención de arrojarse, lo que activó un operativo de emergencia este lunes 19 de octubre por la mañana.

La situación se registró cerca de las 10 horas, en una zona que se encuentra próxima a la Municipalidad. Al lugar acudieron efectivos policiales, bomberos voluntarios y personal de Tránsito para intervenir y resguardar el área.

Como parte del procedimiento, se interrumpió la circulación sobre la avenida Rivadavia, entre Güemes y Moreno. Las autoridades solicitaron a los automovilistas evitar ese tramo y utilizar calles alternativas mientras continuaba el operativo.