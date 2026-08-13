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El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, fue uno de los principales oradores de una nueva edición del AmCham Energy Forum, el encuentro anual organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), que reunió en Buenos Aires a gobernadores, funcionarios nacionales y referentes del sector energético y empresarial.

Bajo el lema “La energía en clave federal”, el foro puso el foco en los desafíos de la Argentina para atraer inversiones, ampliar la infraestructura energética y mejorar la competitividad.

En diálogo con La Opinión Austral y otros medios presentes, Torres destacó el potencial energético de Chubut y reclamó que el aprovechamiento de los recursos naturales esté acompañado por generación de empleo, agregado de valor e infraestructura.

“Yo creo que todavía no dimensionamos la ventaja comparativa que tenemos y más allá de tener los recursos, tenemos que debatir qué hacemos con esos recursos”, sostuvo el mandatario provincial.

En ese sentido, Torres consideró que la discusión sobre los recursos naturales debe constituir una política de Estado y no convertirse en un motivo de división entre las provincias. “Toda esa bonanza de una industria extractiva tiene que venir de la mano también de agregado de valor, de generación de trabajo y de una agenda de desarrollo más allá de las divisas que generen”, afirmó.

Consultado sobre los beneficios del denominado Super RIGI y su impacto en los proyectos que Chubut impulsa para desarrollar hubs tecnológicos y data centers, Torres sostuvo que el régimen puede favorecer la llegada de inversiones de gran escala. “Son inversiones muy importantes y lo que queremos lograr es que vengan de la mano también de una inversión en infraestructura”, explicó.

El gobernador remarcó que la generación de energía de manera aislada puede abastecer proyectos específicos, pero advirtió que Chubut debe ampliar su capacidad de transporte eléctrico. “Necesitamos que ese recurso eólico tan importante también genere energía más económica, más eficiente para la industria electrointensiva y también para el consumo de todos los argentinos”, señaló.

Zona fría

El mandatario chubutense valoró las modificaciones impulsadas por los senadores de Chubut y otros representantes de la Patagonia en el proyecto de Zona Fría, que se encuentra en tratamiento en el Senado de la Nación.

El beneficio nació para la Patagonia y otras regiones de frío extremo, pero hace cinco años la Ley 27.637 amplió su alcance a localidades y departamentos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Salta, Jujuy y La Rioja. La normativa permitió extender los descuentos de hasta el 50% en la tarifa de gas para usuarios residenciales de zonas con bajas temperaturas. Ahora, el Gobierno nacional propone restringir nuevamente el alcance del régimen y focalizarlo en las regiones consideradas de frío extremo, entre ellas la Patagonia, Malargüe y la Puna, dejando fuera a buena parte de las localidades incorporadas durante la ampliación de 2021.

“La zona fría, como dice el título, tiene que contemplar que justamente sea una zona fría”, sostuvo el gobernador. En ese marco, señaló que “es muy distinto las implicancias climáticas de Santa Cruz o Chubut que las que puede tener la zona centro-norte de la Argentina”, afirmó.

El mandatario también mencionó la discusión sobre las moratorias para cooperativas eléctricas y distribuidoras y anticipó que mantendrá una reunión con integrantes del bloque para analizar el estado del proyecto y determinar si son necesarias nuevas modificaciones antes de avanzar.

Fondos para rutas: Torres propuso eliminar las asignaciones específicas

Torres también fue consultado por la situación de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles Líquidos destinados a infraestructura vial y por las declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier respecto de eventuales fondos adeudados.

Frente a ese escenario, el gobernador volvió a defender una propuesta: “Hay que eliminar las asignaciones específicas”, afirmó al cuestionar un esquema que, según señaló, históricamente registró niveles de subejecución.

El gobernador sostuvo que la propuesta permitiría que las provincias reciban de manera automática los recursos y puedan hacerse cargo de las obras de infraestructura que correspondan.

“Es muy importante tener una discusión fiscal seria donde podamos salir de una matriz que asfixia a la producción y el trabajo y la discutamos seriamente sobre cuáles son los derechos y las obligaciones”, planteó.

Asimismo, defendió una mayor participación de las provincias en la administración de los recursos destinados a infraestructura.

Según Torres, si el Gobierno nacional concentra su responsabilidad en áreas como la macroeconomía, las relaciones exteriores y la seguridad interior, las provincias deberían asumir un papel más activo en la gestión de la infraestructura vinculada con los recursos que generan.

“Las asignaciones específicas que tienen que ejecutarse para eso, qué mejor que descentralizarla y que seamos las provincias las que administremos ese recurso que hoy se paga y que pagamos todos con nuestros impuestos”, sostuvo.

En ese sentido, consideró necesario avanzar rápidamente en una discusión que trascienda los cruces políticos y permita alcanzar consensos antes del próximo año electoral.

Torres rechazó reducir la discusión sobre data centers a la geopolítica

Por último, el mandatario provincial fue consultado sobre las advertencias formuladas por Peter Lamelas respecto de la participación de empresas chinas en inversiones vinculadas con data centers.

“Nosotros tenemos una lógica en Chubut, que es que las inversiones y la generación de trabajo está por encima de cualquier cosa. Me parece que la discusión geopolítica es una cuestión que tiene que ir a parte del desarrollo de la Argentina. Si hay acuerdos estratégicos previos desconozco, pero los estados subsoberanos somos dueños de nuestros recursos y somos las provincias las que definimos cómo administrar esos recursos.”, afirmó.

El gobernador indicó además que la provincia recibió propuestas de empresas de distintos países, entre ellas compañías de origen polaco, estadounidense y canadiense.

“Hay inversiones chinas en Argentina y creo que la discusión no se tiene que dar solamente en términos geopolíticos, sino también en términos de beneficio real para el país, para la Argentina, que es lo que tenemos que pensar los argentinos”, concluyó.