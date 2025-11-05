Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una reciente reunión de gabinete en la Casa de Gobierno, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, confirmó la incorporación de Jennifer Contardi como nueva secretaria de la Coordinación del Gabinete, marcando una importante etapa de reestructuración y renovación en la administración provincial. Esta medida busca potenciar el perfil profesional de jóvenes talentos con experiencia, con el objetivo de profundizar la agenda productiva y generar más empleo en toda la provincia.

La incorporación de Contardi se confirmó en la última reunión de gabinete que encabezó Ignacio Torres.

Experiencia y juventud

Con una trayectoria destacada, Contardi actualmente se desempeñaba como Subsecretaria de Autotransporte Terrestre y ahora asume un rol clave en la coordinación de políticas públicas en Chubut. Contará con el respaldo del asesor General de Gobierno, Emiliano Chialva; la Secretaria de Gobierno, Macarena Acuipil, quien será responsable del seguimiento de metas físicas y presupuestarias; y el Ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi.

Jenifer Contardi, flamante secretaria de Coordinación del Gabinete.

El gobernador Torres resaltó durante la reunión que la reestructuración del gabinete tiene como prioridad profundizar la generación de empleo y fortalecer la economía provincial. La incorporación de jóvenes profesionales con visión innovadora y conocimientos técnicos especializados permitirá avanzar en la elaboración y ejecución de políticas públicas que impulsen el desarrollo sostenible de Chubut.

Como sucedió con Jenifer Contardi, Torres apunta a seguir sumando jóvenes al Gabinete provincial.

Este cambio estratégico en la gestión busca consolidar una administración más eficiente, moderna y orientada a resultados, fomentando un entorno que promueva la participación de jóvenes talentos en la toma de decisiones y en la construcción del futuro de la provincia.