El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, realizó una importante visita institucional al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, donde dejó oficialmente habilitados dos servicios clave para la comunidad: el Dispositivo de Salud Mental y Adicciones y el Laboratorio de Preparados Magistrales.

Durante la recorrida del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Ignacio Torres dejó inaugurado dos nuevos servicios de Salud.

Ignacio Torres junto a la directora del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Romina Galarza.

Con estas inauguraciones, el gobierno provincial señaló que “se reafirma su compromiso con la mejora de la infraestructura sanitaria y la atención de calidad en la región sur de la provincia”.

“Vamos a seguir fortaleciendo la salud pública en toda la Provincia” Ignacio Torres, Gobernador de Chubut.

Marcar la diferencia en la atención sanitaria

Estos avances en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia responden a las demandas históricas de la comunidad y de la zona sur de la provincia. Torres destacó la importancia de estos espacios para fortalecer el sistema de salud pública y garantizar un acceso más efectivo a tratamientos especializados y atención integral.

El Dispositivo de Salud Mental y Adicciones, en particular, cuenta con una innovadora “Casita de Salud Mental”, diseñada para brindar atención ambulatoria a pacientes infanto-juveniles y adultos. Además, facilitará la división de la atención en consultorios y talleres grupales, permitiendo un acompañamiento más humano y digno a quienes enfrentan desafíos en salud mental.

Por otro lado, la puesta en marcha del Laboratorio de Preparados Magistrales representa un paso fundamental en la atención personalizada. Este espacio permite la elaboración de medicamentos a medida, adaptados a las necesidades específicas de cada paciente, garantizando calidad, seguridad y accesibilidad. La iniciativa favorece la terapéutica individualizada, optimiza tratamientos y apoya a los profesionales de la salud en casos clínicos complejos.

Ignacio Torres recorrió el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia y habló con el personal de Salud.

Avances tecnológicos y fortalecimiento del sistema de salud

Durante su recorrido, Torres también se interiorizó sobre el funcionamiento del flamante Resonador Magnético, una tecnología que en su primer mes de funcionamiento atendió a más de 120 pacientes, muchos de ellos sin obra social. El gobernador resaltó que el servicio, que atiende en promedio a diez personas diarias, demuestra la necesidad de seguir invirtiendo en infraestructura sanitaria moderna y accesible para toda la comunidad.

El mandatario provincial expresó su satisfacción por los logros alcanzados y reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo la salud pública en toda Chubut. En ese marco, anunció que ya hay terrenos comprometidos para avanzar con un nuevo espacio en el Materno Infantil y también en la atención mental para adolescentes de 14 a 18 años, proyectos que buscan ampliar la cobertura y mejorar la calidad de vida de la población más vulnerable. “Si bien en estos casi dos años de gobierno hemos avanzado mucho en materia sanitaria pero siempre hay que ir por más“, afirmó.

Compromiso con la salud y el bienestar en la provincia

La visita de Torres incluyó también reuniones con el equipo directivo del hospital, encabezado por Romina Galarza, y el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, entre otros profesionales. El gobernador destacó el trabajo del personal de salud y expresó que, en estos casi dos años de gestión, se lograron avances significativos en materia sanitaria, pero que siempre hay más por hacer.

Con la puesta en marcha de estos servicios, Chubut avanza hacia un sistema de salud más integral, eficiente y cercano a las necesidades de su población. La inauguración del Dispositivo de Salud Mental y Adicciones y del Laboratorio de Preparados Magistrales representa un paso decisivo en la consolidación de una atención médica de calidad, accesible y humanizada en la provincia.