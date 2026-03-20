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Un violento choque frontal entre dos rodados dejó un saldo de tres víctimas fatales en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 1750, en cercanías de Garayalde.

El hecho ocurrió cuando una Toyota Hilux, ocupada por dos ocupantes, colisionó de frente contra una Ford EcoSport en la que viajaban cuatro personas. A raíz del impacto, tres de quienes se desplazaban en este último vehículo murieron en el lugar.

Desde Bomberos Voluntarios indicaron a ADNSUR que se dispuso el traslado de heridos mediante dos ambulancias, con paso por el barrio Astra, en el kilómetro 20, hacia el Hospital Regional. Allí fueron asistidos dos ocupantes de la EcoSport y el conductor de la Hilux, quien sufrió fracturas en ambos brazos.

La misma fuente precisó que al momento del siniestro nevaba en la zona de Garayalde y advirtió que el tramo “está muy peligrosa” para circular. En el sitio se montó un amplio operativo con la participación de personal de la Policía del Chubut, Gendarmería Nacional y la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

Las circunstancias del choque aún se analizan y no se descarta que la velocidad o el estado de la calzada hayan incidido en lo ocurrido. Hasta ahora no trascendieron las identidades de las personas fallecidas, y se esperan los resultados de las pericias para establecer con exactitud la mecánica del hecho.